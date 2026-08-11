Надежные агрегаты и крепкая ходовая — добротный «кореец» ценой до миллиона рублей

Эксперт «За рулем» рекомендует рассмотреть к покупке на вторичке Kia Ceed

Выбор Kia Ceed на вторичном рынке эксперт Сергей Зиновьев называет рациональным прагматизмом, а не слепой любовью к марке.

Это редкий случай, когда за вменяемые деньги покупатель получает европейскую платформу и класс выше бюджетных седанов, но при этом сохраняет корейскую надежность силовых агрегатов.

Kia Ceed

Главное – подойти к выбору реалистично и четко понимать, какую именно модификацию стоит искать, а какую лучше обойти стороной.

Самый весомый аргумент в пользу Ceed заключается в его агрегатной части, которая во многом унифицирована с проверенным Kia Rio.

Подвеска конструктивно проста и энергоемка, вопросы к ней возникают редко, а кузов неплохо противостоит коррозии, что для автомобиля с пробегом в наших климатических условиях крайне важно.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Гамма агрегатов почти совпадает с Rio: те же атмосферные моторы 1.4 (100 л. с.) и 1.6 (129 л. с.) в сочетаниях с механикой или гидроавтоматом. Коробки выхаживают 250 тысяч км до переборки, моторы – свыше 300 тысяч, что подтверждено эксплуатацией в такси.

У 1.6 (индекс G4FG) есть склонность к задирам, у 1.4 таковой нет – и с точки зрения минимизации рисков он предпочтительнее. Однако не дарует яркой динамики. В любом случае, по агрегатной части Ceed – чуть ли не лучший вариант бюджетного универсала.

Kia Ceed

Однако есть у модели и слабое место, и о нем эксперт предупреждает заранее, чтобы не создавать ложных иллюзий. Речь идет об электрике, которая становится главным источником раздражения при повседневной эксплуатации.

На Ceed часто перегорают лампочки, выходят из строя светодиодные ходовые огни, отказывает бесключевой доступ, перестают работать кнопки на руле, климат-контроль начинает чудить, а обгонная муфта генератора имеет привычку быстро изнашиваться.

Хорошая новость в том, что все эти неполадки, как правило, обходятся недорого и относятся к категории копеечных мелочей, но их обилие способно серьезно подпортить общее впечатление от машины, особенно если водитель привык к абсолютной беспроблемности японских автомобилей.

Подробнее об этом в полной версии материала.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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