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Мощный мотор, зимние опции и кожа Nappa — флагман Esteo вышел на рынок РФ

Обновленный гибридный кроссовер Esteo Exlantix ET продается за 7 млн рублей

Бренд Esteo официально открыл продажи обновленной версии гибридного кроссовера Exlantix ET.

Модель, изначально ориентированная на российских автолюбителей, получила ряд практичных доработок.

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Esteo Exlantix ET
Esteo Exlantix ET

Под капотом новинки скрывается последовательная гибридная установка REEV, которая выдает 469 л.с. С таким запасом энергии кроссовер набирает первую «сотню» всего за 4,8 секунды, а суммарной дальности хода в 1180 километров достаточно, чтобы без нервных остановок на заправках пересекать регионы. 

Главный же козырь машины – защита пассажиров. Испытания Euro NCAP завершились для модели максимальным рейтингом в пять звезд, чему способствует внушительный арсенал из трех десятков электронных ассистентов, контролирующих слепые зоны, полосу движения и экстренное торможение.

Кресла автомобиля отделаны натуральной кожей, оснащены вентиляцией и массажем, а переднее пассажирское место умеет раскладываться в позу «невесомости».

Климат-контроль работает в трех зонах, фильтрует воздух и даже наполняет салон ароматами, а благодаря двойным стеклам и усиленной шумоизоляции в салоне очень тихо.

Инженеры учли пожелания водителей из России: теперь автомобиль может похвастаться дистанционной парковкой с пульта, увеличенным на два литра бачком омывателя, подогретыми педалями с прорезиненным покрытием и омывателем камеры заднего вида. Для любителей активного отдыха предусмотрена возможность буксировки прицепа весом до 1200 кг.

Цена на обновленный кроссовер стартует от 6 990 000 рублей, но покупателям доступна госсубсидия для электромобилей, снижающая стоимость почти на миллион.

Оформить заказ можно уже сегодня в дилерских центрах или через цифровую платформу на официальном сайте бренда.

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