Мощный мотор, зимние опции и кожа Nappa — флагман Esteo вышел на рынок РФ

Обновленный гибридный кроссовер Esteo Exlantix ET продается за 7 млн рублей

Бренд Esteo официально открыл продажи обновленной версии гибридного кроссовера Exlantix ET.

Модель, изначально ориентированная на российских автолюбителей, получила ряд практичных доработок.

Esteo Exlantix ET

Под капотом новинки скрывается последовательная гибридная установка REEV, которая выдает 469 л.с. С таким запасом энергии кроссовер набирает первую «сотню» всего за 4,8 секунды, а суммарной дальности хода в 1180 километров достаточно, чтобы без нервных остановок на заправках пересекать регионы.

Главный же козырь машины – защита пассажиров. Испытания Euro NCAP завершились для модели максимальным рейтингом в пять звезд, чему способствует внушительный арсенал из трех десятков электронных ассистентов, контролирующих слепые зоны, полосу движения и экстренное торможение.

Кресла автомобиля отделаны натуральной кожей, оснащены вентиляцией и массажем, а переднее пассажирское место умеет раскладываться в позу «невесомости».

Климат-контроль работает в трех зонах, фильтрует воздух и даже наполняет салон ароматами, а благодаря двойным стеклам и усиленной шумоизоляции в салоне очень тихо.

Инженеры учли пожелания водителей из России: теперь автомобиль может похвастаться дистанционной парковкой с пульта, увеличенным на два литра бачком омывателя, подогретыми педалями с прорезиненным покрытием и омывателем камеры заднего вида. Для любителей активного отдыха предусмотрена возможность буксировки прицепа весом до 1200 кг.

Цена на обновленный кроссовер стартует от 6 990 000 рублей, но покупателям доступна госсубсидия для электромобилей, снижающая стоимость почти на миллион.

Оформить заказ можно уже сегодня в дилерских центрах или через цифровую платформу на официальном сайте бренда.

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