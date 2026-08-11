Кроссовер Haval Raptor появится в Казахстане

Haval Raptor получил ОТТС для Казахстана

Среди SUV, сертифицированных для Казахстана, скоро появится Haval Raptor – модель с брутальным дизайном, которая на поверку окажется совсем не тем, чем кажется на первый взгляд. Местное представительство, кстати, решило сменить ему имя, окончательно запутав покупателей.

Базу данных Казстандарта, как выяснило издание « Китайские автомобили», пополнило Одобрение типа транспортного средства на этот кроссовер. Производство наладят здесь же, на мощностях мультибрендового завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, где уже собирают машины Changan, Chery и, конечно, всего семейства GWM. Документ действителен аж до 10 августа 2029 года и открывает дорогу не только на внутренний рынок, но и в Россию, Беларусь, Армению да и вообще по всему ЕАЭС.

Техническая начинка для Казахстана

В движение машину приводит безальтернативный бензиновый турбомотор GW4N20A объемом два литра. Его отдача – 231 лошадиная сила, а максимальный крутящий момент упирается в 380 Нм. Мотор всеядный, спокойно переваривает 92-й бензин. Помогает ему 9-ступенчатая роботизированная коробка, а вот фаркопа для буксировки прицепа в документах не значится.

Сертификацию прошли два типа привода: более простой передний и полноценный полный. Сама машина получилась довольно компактной, хотя ее рубленые формы спорят с этим ощущением. Габариты кузова укладываются в 4680 мм в длину, 1950 мм в ширину и 1843 мм в высоту, колесная база насчитывает 2738 мм. Правда, с кофром запасного колеса на пятой двери длина сразу вырастает до 4800 мм. Выглядит аппарат как уменьшенная копия рамного H9, но по факту кузов-то у него несущий, без рамы.

Салон и уровень оснащения

Интерьер – это два ряда кресел и современная цифровая архитектура. Перед глазами водителя размещен экран приборной панели на 12,3 дюйма, а по центру красуется тачскрин мультимедийки диагональю 14,6 дюйма. Селектор трансмиссии перенесен на подрулевой переключатель, освободив на центральном тоннеле место для беспроводной зарядки и набора физических клавиш.

По части безопасности Haval H7 упакован неплохо: в списке числятся фронтальные и боковые подушки плюс оконные шторки. Электронные ассистенты умеют держать машину в полосе, дистанцию на адаптивном круизе и экстренно тормозить в опасной ситуации. Добавьте к этому камеры кругового обзора, нити обогрева лобового стекла и автоматический парковщик.

Haval Raptor

Путаница с именами и позиционированием

С названием вообще вышла занимательная история. Еще в ноябре 2025-го казахским журналистам машину представляли как Haval V7 – под этим же шильдиком она продается, например, в Саудовской Аравии. Позже стратегию пересмотрели и внедорожник причислили к H-серии, обозвав Haval H7. Мол, индекс «семь» четко намекает: модель стоит на ступень выше хорошо знакомого публике H6. В Китае же этот паркетник изначально дебютировал в 2023 году под названием Raptor, причем сначала исключительно в виде гибрида, и лишь потом получил чисто бензиновую версию.

Haval Raptor

И вот здесь кроется главная загвоздка. Покупателям в России хорошо известен свой Haval H7, но это совсем иной автомобиль. Там под этим индексом скрывается Dagou Plus (он же Dargo второго поколения). Объединяет их, по сути, только модульная архитектура L.E.M.O.N, которая знакома в Казахстане еще и по моделям Jolion и H6.

Что касается цен, то если принять во внимание индекс «7» и позиционирование, новичок должен оказаться заметно дороже актуального H6. Прайс-лист последнего сейчас варьируется от 12,39 до 15,29 млн тенге, хотя временные акции позволяют опустить вилку до 10,39-13,19 млн тенге.

Ранее «За рулем» рассказывал, что к россовер Changan Uni-Z может появиться в России.

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