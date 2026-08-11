Минпромторг спрогнозировал объем продаж автомобилей в 2026 году

Минпромторг: продажи новых авто в РФ за 7 месяцев выросли на 10%

Минпромторг РФ планирует, что объемы авторынка по итогам 2026 года сохранятся на уровне 2025 года. Об этом рассказал ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

«При прочих равных планируем, что по итогам 2026 года объемы рынка сохранятся примерно на уровне прошлого года», – отметил Каримов.

Замминистра также уточнил, что продажи новых автомобилей в России по итогам первых семи месяцев 2026 года растут по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

«В этом году мы смотрим на динамику авторынка со сдержанным оптимизмом, – указал Каримов. – Статистика по итогам января – июля продолжает демонстрировать рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем этот рост продолжает сопровождаться структурными изменениями в пользу автомобилей российского производства». По словам Каримова, более 815 тыс. новых автомобилей всех сегментов было реализовано в России за семь месяцев 2026 года, что на 10% превышает результат аналогичного периода 2025 года.

О том, какие марки подорожали, а какие подешевели в июле, «За рулем» уже рассказывал.

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