Ввоз автозапчастей из Китая в Россию рекордно вырос: в чем причины

Импорт автозапчастей из КНР в РФ за 7 месяцев 2026 года увеличился на 15%

Доля китайских комплектующих на рынке автозапчастей продолжает уверенно ползти вверх. С января по июль включительно поставки из Китая прибавили порядка 15% относительно того же временного отрезка в 2025 году, а общая сумма ввезенных деталей достигла отметки в 1,3 миллиарда долларов. Об этом рассказала автоэксперт Юлия Трушкова.

Причина роста лежит, что называется, на поверхности. Огромный парк китайских машин, который сейчас колесит по российским дорогам, требует постоянного внимания, регламентных работ и замены расходников. Соответственно, без оригинальных компонентов тут не обойтись, и спрос автоматически подтягивает за собой объемы импорта.

Логистика тоже сыграла на руку. Производители из Поднебесной вкладываются в локализацию, открывают новые дилерские центры и формируют внушительные товарные запасы прямо на территории РФ. В результате доставка нужной детали до сервиса происходит заметно быстрее и проще, чем раньше.

Перемены в потребительских привычках

Лояльность к брендам вроде Geely, Haval и Chery сейчас на подъеме. Автовладельцы все чаще спокойно воспринимают «оригинал» из КНР, не пытаясь найти мифическую альтернативу. По словам Трушковой, ассортиментная экспансия китайских поставщиков шагнула далеко за пределы поддержки собственного автопарка. Детали активно поставляются и для европейских, и для корейских, и для отечественных моделей – особенно явно эта ниша проявилась после того, как многие зарубежные компании свернули свою деятельность.

Потребительский выбор сегодня продиктован не только доступностью. Трушкова подчеркивает, что люди берут китайские запчасти из-за их оптимального соотношения цены и качества, поскольку «переплачивать в разы за европейский оригинал готовы не все». Прагматизм побеждает.

Почему даже подлинная деталь с маркетплейса может оказаться бесполезной, «За рулем» подробно разбирал.

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