800 тысяч за корову: погонщик скота получил рекордный штраф за ДТП

Верховный суд отклонил жалобу погонщика скота на штраф 800 тысяч рублей за ДТП

В Хакасии ДТП с коровой обернулось для местного жителя колоссальным штрафом. История началась в июне 2025-го: Владимир Караев гнал скотину через асфальтобетонную трассу в полной темноте.

Мало того, что ночные перегоны в принципе противоречат ПДД (там черным по белому сказано переводить животных днем, а если уж без дороги никак – держаться обочин и грунтовок), так еще и о безопасности горе-погонщик совершенно не подумал. Результат не заставил себя ждать – столкновение с Honda Accord.

На Караева составили протокол по ч. 2 ст. 12.29 КоАП – это статья за нарушения, допущенные велосипедистами и возчиками. Сумма наказания, мягко говоря, удивляет: 800 тысяч рублей.

Заплатить такие деньги мужчина не захотел и пошел оспаривать решение. Добрался аж до Верховного суда. Логика защиты строилась на том, что водитель Honda якобы тоже нарушал правила, а потому и наказание для погонщика нужно отменять.

Однако высшая инстанция взглянула на ситуацию иначе. Там напомнили о правилах самого процесса: разбирательство ведется исключительно в отношении человека, которого привлекают к ответственности. Оценивать действия кого-то еще суд попросту не вправе, что прямо зафиксировано в статье 25.1 КоАП. Вот цитата из постановления:

«Утверждение заявителя о нарушении вторым участником дорожно-транспортного происшествия правил дорожного движения и, как следствие, о наличии его вины в произошедшем дорожно-транспортном происшествии, не может быть принято во внимание, поскольку согласно статье 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление, решение по делу об административном правонарушении выносятся исключительно в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности, и не могут содержать выводов о виновности иных лиц», – сказано в решении Верховного суда.

Виноватость самого Караева сомнений не вызвала – ее установили строго по закону. Так что от жалобы не осталось камня на камне, решение оставили в силе, а погонщику скота теперь предстоит выплатить весьма ощутимую сумму.

О возможном возврате 50-процентной скидки на оплату штрафов «За рулем» уже рассказывал.

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