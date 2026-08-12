Эти машины с легкостью преодолеют 1 млн км: список из десяти моделей

Составлен топ-10 самых надежных авто с пробегом свыше 1 млн км

Почти каждый водитель хоть раз задумывался о ресурсе в миллион километров как о каком-то фантастическом рубеже. Принято считать, что после пары сотен тысяч машина начинает сыпаться и требует бесконечных вливаний. В реальности же есть модели, для которых миллион – вовсе не приговор, а лишь отметка на одометре, и владельцы тому живые свидетели.

Взять, к примеру, японские седаны рубежа веков. Павел Сысолятин из Абакана на своей Toyota Camry XV30 накатал умопомрачительные 2,3 миллиона километров. И что любопытно: заводской 3,0-литровый мотор V6 серии 1MZ-FE потребовал первого капитального вмешательства только после 1,3 миллиона пробега. Представьте себе эту цифру.

Toyota Camry XV30

По другую сторону океана тоже есть чем удивить. Американец из Огайо купил Ford F-150 XLT 1999 года и за 26 лет наездил на нем больше 1,6 миллиона километров. Климат там суровый, зимы снежные, дороги щедро поливают реагентами – кузов пикапа, что логично, сгнил насквозь, рама проржавела до безобразия. Однако сердце и ходовая часть держатся бодрячком, разве что масла начали подъедать побольше.

Ford F-150 XLT

Абсолютные легенды выносливости

Немецкая классика тоже не лыком шита. Мерседесы в кузовах W123 и W124, по сути, являют собой образец автомобильного долгостроя. Стоящие там дизели OM616 и OM617 спокойно переваривают откровенно плохую солярку и без серьезных затрат доживают до миллиона. Житель США Пол Харман проехал на своем Mercedes-Benz 240D свыше двух миллионов километров, меняя масло каждые пять тысяч. Самое поразительное – и мотор-родной 2,4-литровый OM616, и коробка передач ни разу не снимались.

Mercedes-Benz 240D

Внедорожники тоже заслуживают отдельного упоминания в этой гонке на выносливость. Toyota Land Cruiser и Lexus LX - это внедорожники, которые славятся своей надежностью и ресурсоемкостью. Гэри Дрисколл из Австралии в апреле 2010-го забрал из салона новенький Toyota Land Cruiser 200 и за 16 лет намотал почти миллион километров. В среднем выходило больше 180 км ежедневно по трассам и грунтовкам штата Виктория. Никакой магии: просто визиты к официальным дилерам каждые 10 тысяч километров.

Toyota Land Cruiser 200

Кто бы мог подумать, но и старые BMW способны преподнести сюрприз, если за ними следить. Финн Юха Бэкманд с 1996 года владеет седаном 523i в кузове E39, который пересек отметку в миллион километров. Под капотом там трудится знаменитая рядная «шестерка» M52 объемом 2,5 литра, которую за все время ни разу не вскрывали. Вот вам и «ненадежная» баварская техника.

BMW 523i E39

Премиум с запасом прочности

Не чужда высокая живучесть и люксовым японцам. Американский журналист Мэтт Фара ездил на Lexus LS 400 1996 года выпуска. Его 1UZ-FE разрабатывали с бюджетом в миллиард долларов специально для первой модели бренда, и этот агрегат получился почти неубиваемым: усиленные опоры коленвала, хитроумная конструкция ГРМ, исключающая фатальную встречу поршней с клапанами, плюс термостойкий алюминиевый сплав. Все это вместе позволяет двигателю спокойно отхаживать миллион миль без капремонта.

Lexus LS 400

Кстати, среди рекордсменов засветились не только перечисленные модели. В общий список угодили и выносливый пикап Nissan Navara, элегантное купе Volvo P1800S, неприхотливая Hyundai Elantra и вездесущий седан Honda Accord.

А пример надежного «корейца» с крепкой ходовой и живучими моторами, доступного за миллион рублей, «За рулем» уже разбирал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!