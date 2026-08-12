Toyota признала, что неспособна конкурировать по цене с китайскими марками

Эстерхёйзен: Toyota RAV4 теперь позиционируется как более премиальная модель

Новый RAV4 больше не пытается быть доступным кроссовером на каждый день – похоже, Toyota решила вовсе отказаться от этого поля боя. Компания перестала стесняться роста ценников и открыто назвала сознательным шагом миграцию бестселлера в более дорогой сегмент.

Старший PR-менеджер южноафриканского подразделения марки Риан Эстерхейзен на презентации свежего поколения модели расставил все точки над i. Он прямо заявил: «Мы не можем напрямую конкурировать с новыми китайскими брендами по цене в начальном сегменте». По сути, штаб-квартира признала новую реальность, в которой BYD, Chery, Geely, Great Wall, Jetour, Omoda и Jaecoo полностью перекроили спрос на входном уровне.

Еще в начале года в корпорации настаивали, что низкая цена – не угроза для репутации, построенной на качестве и многолетнем опыте. В реальности все оказалось сложнее. Китайцы не просто демпингуют, они переубедили аудиторию – перетащили к себе не только охотников за скидками из нижнего ценового эшелона, но и тех, кто раньше раздумывал над покупкой подержанной машины, сагитировав их пересесть на новые авто.

Пока RAV4 примеряет премиальный имидж и уходит в конкуренцию с дорогими кроссоверами, натиск со стороны Азии нарастает по всем фронтам. Причем география экспансии выглядит впечатляюще: китайские автоконцерны форсируют продажи в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, Австралии и Европе. Мексика и вовсе превратилась в один из главных центров роста, а Канада, между прочим, допускает ввоз таких машин по заметно более либеральным правилам, чем ее южный сосед – США.

Другими словами, ценовая война проиграна еще до своего начала. И решение Тойоты увести RAV4 в более статусную нишу – не каприз маркетологов, а холодный расчет: драться с китайцами себе в убыток там, где они уже установили свои порядки, просто бессмысленно.

Тем временем на рынке появился японский кроссовер, который оказался надежнее и дешевле «китайцев», — о нем «За рулем» недавно рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!