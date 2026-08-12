Полный привод, брутальный вид, мощный мотор — новый внедорожник скоро на рынке

На рынок скоро выйдет гибридный полноприводный внедорожник FangChengBao Ti9

Марка FangChengBao, которую контролирует китайский гигант BYD, официально показала свой новый флагман – кроссовер Ti9. Как сообщает CarNewsChina, старт продаж на домашнем рынке ожидается «совсем скоро», и у модели есть все шансы добраться до России.

FangChengBao Ti9

Почти 5,3 метра длины и нарочито угловатые формы – новинка явно метит в сегмент брутальных внедорожников в духе моделей Tank. Оформление передней части включает двухэтажную оптику и светодиодную полосу на всю ширину кузова. Дополняют образ короткие свесы, полускрытые дверные ручки и автоматически выдвигающиеся подножки. Углы въезда и съезда у Ti9 – 19 и 22 градуса соответственно.

FangChengBao Ti9

Внутри производитель предложил шестиместный салон с компоновкой 2+2+2. Управление основными функциями сосредоточено на огромном центральном дисплее; физических кнопок практически не осталось. Приборная панель, разумеется, виртуальная. Детали оснащения пока держатся в секрете.

Силовая установка

В движение машину приводит только гибридная система, объединяющая 1,5-литровый бензиновый турбомотор и пару электродвигателей. Суммарную мощность в компании пока не раскрывают, зато подтвержден полный привод.

Максимальная скорость кроссовера – 220 км/ч. На полностью заряженной батарее Ti9 способен преодолеть до 310 километров без участия ДВС.

Интерьер FangChengBao Ti9

Еще одна полезная опция – возможность буксировать прицеп массой до двух тонн. Правда, для этого придется установить дополнительный электрический фаркоп.

В иерархии бренда Ti9 расположился на ступень выше кроссовера T7. Последний, кстати, уже попадает к российским клиентам через дилеров, использующих альтернативные каналы импорта, и оценивается примерно в 5,6 млн рублей.

С учетом этого вероятность увидеть старший Ti9 на наших дорогах довольно высока. Основными конкурентами новинки называют Denza N9 и Aito M9.

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