Китайский автопром рвет шаблоны: спрос взлетел на 28%

Авито Авто: Exeed RX и Omoda C5 и Jaecoo J7 лидируют среди «китайцев» в РФ

Российский рынок новых автомобилей продолжает удивлять своей динамикой, и главным локомотивом этого роста остаются китайские бренды.

По данным платформы Авито Авто, в июле текущего года интерес россиян к машинам из Поднебесной вырос на 27,9% в годовом выражении. Для сравнения: общий рост рынка составил лишь 9,4%, что делает китайский сегмент настоящим «горячим двигателем» автопрома.

Особенно интересна переориентация покупателей в сторону дорогих и технологичных моделей. В итоге средняя цена нового «китайца» сегодня составляет 3,8 млн рублей.

Абсолютным рекордсменом по темпам прироста спроса стал премиальный Hongqi: количество запросов на этот бренд увеличилось почти в четыре раза за год. Вслед за ним активно набирают популярность Omoda и Jaecoo, которые теперь интересуют автолюбителей в 2,3 раза чаще, чем раньше.

Аналитики связывают такой ажиотаж не только с доступностью, но и с агрессивным обновлением модельного ряда. Новые гибридные установки и современные комплектации, такие как Geely EX5 EM-i или J Jaecoo J6, появившиеся в продаже менее полугода назад, уже успели войти в число хитов.

Если говорить о конкретных моделях, то всплеск интереса возглавил Exeed RX, чей спрос подскочил сразу в пять раз во многом благодаря удачным спецпредложениям.

Следом за ним с огромным отрывом идут Omoda C5 (в 3,5 раз) и Jaecoo J7 (в 2,1 раза), в топ вошли также Hongqi HS3 (+93%), Chery Tiggo 9 (+54%) и Haval H3 (+52%), Omoda C7 (+39%) и JAC T9 (+28%).

По словам экспертов, ведущие китайские марки становятся привычной и понятной частью автомобильной среды, предлагая широкий выбор как в бюджетном, так и в премиальном сегменте. Разнообразие комплектаций и ценовых решений позволяет каждому найти свой вариант, что и подогревает стабильный интерес к машинам из Китая даже на фоне общей рыночной стагнации.

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