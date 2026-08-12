Продажи машин этой марки резко выросли в России

«Автостат»: продажи автомобилей Lynk＆ Co в РФ увеличились в 10 раз

За первые семь месяцев 2026 года в России продали 1907 автомобилей марки Lynk & Co — первого совместного бренда Volvo и Geely после покупки китайским концерном шведской компании. Этот результат в десять раз превысил показатель аналогичного периода 2025 года (тогда было продано 190 машин марки), сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Причиной такого взлета, по его словам, оказалась одна конкретная модель. Бестселлером, обеспечившим львиную долю спроса, стал гибридный кроссовер Lynk & Co 900. По факту, именно он вытащил статистику бренда – на его долю пришелся ровно 1818 экземпляр, то есть 95% от всего объема реализации.

Если говорить о географии, то Москва традиционно оказалась главным покупателем. На столицу пришлось свыше половины сделок – 980 авто, или 50,9% от общего числа.

Подмосковье тоже не подкачало, обеспечив зачетные 14,4% рынка, что равно 275 проданным единицам.

Петербург с Ленобластью вместе взяли планку почти в 7%: 117 машин отправились в Северную столицу и еще 10 – в область.

В списке других регионов, где марку покупали заметно активнее прочих, значатся Краснодарский край (77 штук), Татарстан (48), а также Свердловская (40), Самарская (28), Ростовская (28) и Воронежская (24) области.

Lynk & Co 900

Что до самой модели, то Lynk & Co 900 – полноразмерный гибридный кроссовер, конкурирующий с Zeekr 9X. В салонах страны он появился ближе к концу 2025 года, а уже в ноябре машины стояли в наличии у дилеров.

Технически модель предлагается в двух исполнениях: с 1,5-литровым ДВС суммарной мощностью 720 л.с. и версия помощнее – с двухлитровым двигателем-генератором, выдающим уже 734 л.с. Кстати, Autonews.ru устраивал этому кроссоверу тест-драйв еще в июне прошлого года.

Lynk & Co 900

Ранее «За рулем» сообщал о бурном росте спроса на китайские автомобили.

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