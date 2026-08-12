Что зальют в бак? Где укажут класс бензина, чтобы вы знали, что покупаете

Временные классы топлива К2–К4 легализуют, но покупателей предупредит маркировка

Правительство продлевает особый режим биржевой торговли бензином до конца 2026 года, одновременно разрешая учитывать поставки для аграриев и северных территорий.

Это решение, принятое на совещании вице-премьера Александра Новака с главами регионов, нефтяных компаний и регуляторов, призвано удержать цены и избежать дефицита в стратегических секторах.

ФАС продолжит следить за частными заправками, пресекая необоснованный рост цен.

Главная новость для водителей – до 1 июля 2027 года разрешается выпуск бензина экологических классов К2, К3 и К4, которые ранее считались устаревшими.

Это временная мера, направленная на насыщение рынка необходимыми объемами, но вице-премьер Новак потребовал, чтобы информация о классе топлива «была отражена в доступной для потребителей форме, чтобы граждане имели возможность сделать осознанный выбор».

Всем ведомствам поручено следить за ценами на заправках и обеспечивать бесперебойные поставки – от полей до отдаленных поселков.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Тут возникает много вопросов, на которые я пока не нахожу ответов. Аналогичное постановление правительства 1995 года, когда был кризис производства бензина, фактически продлили, а формулировки расширили.

Сейчас все закричали: «Я заправился бензином Евро-2 и убил двигатель!», но Евро-2 (а правильно – К-2) еще никто и не выпускал, постановление только вышло. Поэтому эти крики – непонятно о чем. Мы не знаем объемов этого топлива, сейчас на бирже только начали торговать топливом К-3. Оно до приличных АЗС даже не успело дойти, а может, уже успело?

По цене. Топливо К-2 и К-3 требует более короткой технологической цепочки, более упрощенных методов получения необходимого объема, и по идее снижается себестоимость. Но в той ситуации, в которой мы оказались, на цены будет влиять не только себестоимость, но и сама рыночная ситуация. Поэтому продавать будут плюс-минус за те же деньги. А сейчас видите, как «пляшут» ценники даже в сети одного и того же бренда? Мы не знаем, по каким ценам будут продавать, нам никто этого не говорит.

Про информированность. Вопрос – как будут считать? Сейчас в чеках пробивается класс: столько-то литров, а в скобочках АИ-95 К-5. Но это в чеках. Однако мы ведь пока не понимаем, как будут классифицировать это топливо, ведь там лишь некоторые параметры могут быть по уровню К-2 или К-3. Например, только по содержанию серы или ароматики. Если один параметр понижен, это уже будет считаться К-2 или К-3?

Как это будет отражаться наглядно? Например – на топливораздаточной колонке. Но тогда заправки должны бесконечно эти бумажки менять. Сегодня привезли один бензин, завтра – другой. Надо постоянно следить и вовремя менять. Есть современные ТРК с экранами, где можно крутить рекламу на каждой колонке, наверное, туда можно вводить информацию, но таких колонок немного.

Второй вариант более реальный – уголки покупателя, где вывешивается информация, паспорт качества на каждый вид топлива (они есть и сейчас). Человек должен подойти в уголок покупателя, посмотреть, что указано, понимать, какие параметры должны быть, а сколько по факту, – не знаю, наглядно это или нет.

Третий вариант – на кассе. Сегодня у нас в продаже топливо АИ-92 К-3, АИ-95 К-2 и так далее. Но за этим нужно следить, менять таблички или спрашивать у продавца.

Понятно одно: люди с машинами, которые не очень приспособлены для езды на бензине низкого класса, оказываются в странной ситуации – они платят полную цену за не совсем подходящий им товар, подвергая риску свой автомобиль. И получают за свои деньги не совсем качественную услугу. А АЗС, если будет наглядно информировать, снимает с себя ответственность. Потому что по закону сейчас можно предъявить организации претензию. Залили не тот бензин – что-то произошло с мотором, это сложно доказать, но теоретически вы можете предъявить судебную претензию и получить компенсацию. А тут вас предупредили, и вы самостоятельно приняли решение – покупать такое топливо или нет.

Так что вопросов пока много.

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