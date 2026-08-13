Хорошо известный в РФ кроссовер обзавелся экономичной версией: подробности

Опубликованы официальные фото гибридного кроссовера Jetour Traveller 7 C-DM

Официальные снимки Jetour Traveller 7 C-DM опубликовали в Китае – по сути, это гибридная версия кроссовера, известного у нас как Jetour T2. Модель прошла сертификацию и еще в июне 2026 года получила разрешение на массовый выпуск от китайского минпрома. Тогда же стали известны точные характеристики, а теперь машину показали во всей красе.

Изображениями поделился в соцсетях исполнительный вице-президент Chery Ли Сюэюн. Пост он сопроводил короткой подписью «скоро в продаже» и заметил, что новинка одинаково комфортно чувствует себя и в городе, и на бездорожье. Конкретных сроков топ-менеджер правда, не называл, но появление официальных кадров явно намекает на скорый старт.

Внешние метаморфозы

При первом взгляде на машину в глаза бросается головная оптика. В привычные прямоугольные фары встроили круглые светодиодные ходовые огни, и это сразу рождает ассоциации с целым рядом моделей – от Esteo V27 и Haval H9 до Land Rover Defender. Между блоками головного света проложили светящуюся полосу, а привычный буквенный логотип марки переехал на капот.

Передний бампер лишился серого пластика и приобрел более «городской» вид с воздухозаборником строгой прямоугольной формы. Примерно в том же ключе, кстати, ранее переработали облик внедорожника Jetour G700. Отдельного внимания заслуживают широкие колесные арки, затемненные стойки кузова и вместительный кофр, закрепленный на двери багажника. Не обошлось и без панорамной крыши с люком.

Габариты и возможности

Габаритная длина Traveller 7 C-DM с учетом пластикового бокса на корме составляет 4827 мм, ширина – 2006 мм, высота – 1875 мм. Если заменить бокс полноразмерным запасным колесом, длина увеличится до 4848 мм. Колесная база достигает 2800 мм. Углы въезда и съезда – 27 и 28 градусов соответственно. Причем при установке фаркопа угол съезда упадет до 17 градусов, зато можно будет тянуть прицеп массой до 1,6 тонны.

Интерьер и ассистенты

Салон рассчитан исключительно на пятерых. Впрочем, официальных фотографий внутреннего убранства в Сети пока не появлялось. Предполагается, что кроссовер получит продвинутый комплекс ассистентов водителя Chery – Falcon Pilot 500. Такой же набор, между прочим, недавно появился у седана Chery Arrizo 8 Pro 2027 модельного года.

Гибридная начинка

Двигает Traveller 7 параллельная гибридная система Chery. В ее основе лежит бензиновая турбо-«четверка» объемом 1,5 литра и мощностью 156 лошадиных сил. Параметры электродвигателей пока засекречены, однако уже известно, что на выбор предложат две тяговые батареи – на 26,6 и 45,1 кВт·ч. От этого будет зависеть и электрический запас хода: от 108 до 173 километров. Расход топлива с разряженной батареей укладывается в диапазон 5,89-6,66 литра на 100 километров.

На российском рынке ситуация иная: у нас сейчас официально представлен только бензиновый Jetour T2. Он оснащается двухлитровым турбодвигателем мощностью 245 сил, полным приводом и коробками передач на выбор – семиступенчатым роботом либо восьмидиапазонным автоматом. Рекомендованные цены на кроссовер лежат в пределах 4 159 000 – 4 649 000 рублей без учета специальных программ и выгод.

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