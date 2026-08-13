Богатое оснащение, живучая подвеска — просторная «японка» за миллион
На российском рынке подержанных автомобилей Toyota Corolla Fielder занимает лидирующие позиции среди японских универсалов.
Построенное на платформе Короллы одиннадцатого поколения, третье поколение модели имеет иные мотор и трансмиссию, что требует от потенциального покупателя взвешенного подхода.
Мнение эксперта
Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:
– Миллиона рублей хватит только на базовую версию в возрасте 10-12 лет – мотор 1.5 (109 л. с.), вариатор. Помимо правого руля, неудобного в наших условиях, сомнения вызывают именно эти агрегаты.
Двигатель хоть и с распределенным впрыском, но крайне привередливый, требует топлива не ниже АИ‑95.
Заявленный ресурс 200 тысяч км. К 100 тысячам км развивается масложор и растягивается цепь привода ГРМ. Помпу или катушки зажигания, может быть, придется менять раньше.
Вариатор K312, по заявлениям производителя, рассчитан на больший срок службы, однако практика фиксирует случаи капитального ремонта уже в интервале 150-200 тыс. км. Это значимый фактор при оценке долгосрочных затрат.
Ходовая часть и общая конструкция традиционно надежны, за исключением слабой шумоизоляции, недорогих отделочных материалов и ограниченного ресурса сайлентблоков передних рычагов.
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