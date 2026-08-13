Богатое оснащение, живучая подвеска — просторная «японка» за миллион

Эксперт «За рулем»: как выбрать универсал Toyota Corolla Fielder с пробегом

На российском рынке подержанных автомобилей Toyota Corolla Fielder занимает лидирующие позиции среди японских универсалов.

Построенное на платформе Короллы одиннадцатого поколения, третье поколение модели имеет иные мотор и трансмиссию, что требует от потенциального покупателя взвешенного подхода.

Toyota Corolla Fielder

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Миллиона рублей хватит только на базовую версию в возрасте 10-12 лет – мотор 1.5 (109 л. с.), вариатор. Помимо правого руля, неудобного в наших условиях, сомнения вызывают именно эти агрегаты.

Двигатель хоть и с распределенным впрыском, но крайне привередливый, требует топлива не ниже АИ‑95.

Заявленный ресурс 200 тысяч км. К 100 тысячам км развивается масложор и растягивается цепь привода ГРМ. Помпу или катушки зажигания, может быть, придется менять раньше.

Toyota Corolla Fielder

Вариатор K312, по заявлениям производителя, рассчитан на больший срок службы, однако практика фиксирует случаи капитального ремонта уже в интервале 150-200 тыс. км. Это значимый фактор при оценке долгосрочных затрат.

Ходовая часть и общая конструкция традиционно надежны, за исключением слабой шумоизоляции, недорогих отделочных материалов и ограниченного ресурса сайлентблоков передних рычагов.

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