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Новая Volga появится в бизнес-такси

Седан Volga C50 появится в бизнес-такси в девяти городах России

Седан Volga C50 в скором времени начнет возить пассажиров в бизнес-тарифе сервиса «Яндекс Go» сразу в девяти российских городах. Информацию распространила пресс-служба бренда 12 августа.

Речь идет о Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Челябинске, Новосибирске, Перми, Екатеринбурге и Красноярске. Во всех этих городах машину можно будет заказать именно в тарифе Business.

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Любопытно, что актуальный перечень транспортных средств, допущенных для легкового такси и утвержденный Минпромторгом РФ, не содержит ни одной модели Volga. Представители марки пояснили «Известиям»: для присутствия в бизнес-тарифе «Яндекса» включение в данный реестр не является обязательным.

Продажи трех моделей возрожденного отечественного бренда стартовали 19 июня. Седан C50 оценивается от 3 млн рублей, кроссовер K40 – от 2,85 млн, а флагманский K50 – от 4,35 млн. Все цены указаны без учета акций и спецпредложений.

Глава бренда Volga Татьяна Фадеева, между прочим, ранее отмечала: стратегическая цель проекта заключается в поэтапном формировании полностью оригинального модельного ряда. Запуск принципиально новых моделей, по ее словам, возможен не ранее 2028 года.

О том, как китайские производители захватывают рынок автокомпонентов, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Автостат Инфо
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Новая Volga появится в бизнес-такси