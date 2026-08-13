Совершенно новый Chery Tiggo 8 замечен на тестах в Китае: подробности и фото

Chery начала дорожные тесты нового Tiggo 8 с параллельным гибридом C-DM в Китае

Новый Chery Tiggo 8 попал в объективы фотошпионов во время дорожных испытаний в Китае. Прежде эту машину демонстрировали лишь на патентных эскизах, поэтому первые живые кадры сразу привлекли внимание профильных изданий. Кстати, о будущей модели впервые заговорили еще в начале июня 2026 года – именно тогда появились изображения загадочного кроссовера Chery без точного указания, к какой линейке он относится. Местные инсайдеры тогда почти не сомневались: перед нами следующая, более просторная генерация актуальной «восьмерки». И вот спустя пару месяцев машина уже выехала на дороги общего пользования.

Дизайн и габариты нового Tiggo 8

Судя по шпионским снимкам, делать выводы о внешности пока рано – кузов тестового образца плотно укрыт камуфляжной пленкой. Вдобавок головная оптика оказалась временной, так что часть дизайнерских решений Chery еще скрывает. Зато даже под маскировкой заметно, насколько массивным получился кроссовер: свесы и спереди, и сзади изрядные, что визуально добавляет автомобилю солидности. На корме различимы традиционные дверные ручки, пара выхлопных патрубков, спойлер и сплошная световая полоса на двери багажника. В салоне, по всей видимости, предусмотрят три ряда сидений.

Про колесную базу источники сообщают любопытную деталь: примерно 2,85 метра. Такой показатель намекает, что новинка может стать преемником не стандартного Tiggo 8, а более крупного Tiggo 8L, который в России известен как Tenet T9. Между прочим, с конца 2025 года индекс 8L на китайском рынке освободился – автопроизводитель переименовал эту модель в Tiggo 9X. На патентных изображениях у машины был LiDAR-сенсор, что указывало на развитую систему помощи водителю. Однако над лобовым стеклом тестового экземпляра никаких датчиков не видно, поэтому в Chery, вероятно, пока не торопятся испытывать автономные функции.

Гибридная силовая установка

Точной информации о моторах пока нет, но кое-что понять можно уже сейчас. На патентных картинках видны лючок бензобака и крышка зарядного порта на задних крыльях – это прямое указание на подзаряжаемую гибридную схему. Скорее всего, Tiggo 8 получит параллельный гибрид C-DM, который концерн из Уху уже ставит на многие свои модели.

Если сравнивать с актуальным модельным рядом Chery в Китае, то кроссовер Tiggo 8 Plus C-DM (гибридная версия российского Tenet T8) оснащается 1,5-литровым ДВС на 156 л.с., передним электромотором на 204 л.с. и одноступенчатой трансмиссией DHT. Суммарная отдача такой системы достигает 360 л.с., а запас хода – до 1300 км по WLTC. Более крупная модель Tiggo 9 C-DM, гибридный аналог продающегося в России Jeland J8, уже мощнее: тот же 1,5-литровый бензиновый мотор на 156 сил, но в паре с двумя передними электромоторами и трехступенчатым автоматом DHT. Общая мощность гибрида – 381 л.с., а дальность хода превышает 1400 км по тому же циклу WLTC. Похоже, новый Tiggo 8 окажется где-то между этими двумя вариантами по силовой установке.

Об экономичной версии хорошо известного в России кроссовера «За рулем» уже подробно рассказывал.

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