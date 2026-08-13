Можно ли превратить седан в пикап? Новая технология позволит это сделать

Stellantis запатентовала раздельную заднюю дверь для седанов и хэтчбеков

Французский патент описывает раздельную заднюю дверь, которая, по сути, позволит седанам, лифтбекам и хэтчбекам перевозить длинномеры, не помещающиеся в обычный багажник, за счет радикального увеличения его объема.

Заявка подана во Франции. Механизм устроен так, что задняя дверь поднимается вровень с крышей и удерживается там с помощью петли и фиксатора в задней кромке.

Нижняя часть двери превращается в ровную площадку – как борт у пикапа или у некоторых внедорожников, включая Land Rover Discovery предыдущей генерации. Благодаря такой плоской поверхности внутрь легко помещаются длинные предметы, для которых обычный хэтчбек или седан не приспособлен.

Эксперты считают, что внедрить это в серийное производство сложно, хотя и вполне реально. Вопрос лишь в том, насколько прочными, сложными и дорогими должны быть петли и амортизаторы.

Сложности и неясности технологии

С аэродинамикой тоже не все понятно. Даже при надежной фиксации створок неясно, как конструкция отреагирует на сильный боковой ветер.

Специалисты добавляют, что для электромобилей, где каждый процент аэродинамической эффективности важен, такое решение вообще может оказаться бессмысленным.

Открытый вопрос и в том, будет ли эта дверь опцией или стандартным оборудованием на серийных машинах. Пока патентная заявка не дает ответа.

В общем-то, нет уверенности, что мы когда-нибудь увидим седан или хэтчбек с такой дверью на конвейере. Проект вполне может остаться лишь на бумаге. Хотя возможен и другой сценарий.

Концерн Stellantis сегодня объединяет Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat (в том числе Fiat Professional), Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall.

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