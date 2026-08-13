Новый навороченный Volvo дешевле 3 млн рублей: известный седан сильно подешевел

Volvo S90 Smart Luxury Edition подешевел до 2,5 млн рублей из-за низкого спроса

С момента своего появления на китайском рынке стоимость премиального седана Volvo S90 2026 года сократилась почти в два раза. Флагман, которому отводилась роль по укреплению позиций шведской марки в Поднебесной, наткнулся на очень слабый интерес покупателей.

По сведениям от местных дилеров, изначально рекомендованная цена Volvo S90 Smart Luxury Edition составляла 407 тысяч юаней – это примерно 5 миллионов рублей. Сейчас же при трейд-ине официальная стоимость просела до 230 тысяч юаней (2,8 млн рублей). А в некоторых регионах седан и вовсе отдают за 205 тысяч юаней, что эквивалентно 2,5 миллионам рублей.

Volvo S90 Smart Luxury Edition

Провал S90 вписывается в общую картину ослабления бренда в Китае. За первую половину 2026 года Volvo сумела продать там лишь 53 200 машин, а глобальные объемы компании упали на 8%.

Среди причин охлаждения интереса к флагману эксперты выделяют устаревшую платформу, довольно скромную техническую начинку и нехватку премиальных опций. Электроника, между прочим, тоже заметно отстает от конкурентов.

Volvo S90 Smart Luxury Edition

На деле же главная беда, по мнению многих, – отсутствие уникальности при завышенной цене. Чтобы выправить положение, Volvo пытается заманивать покупателей ценовыми стимулами и одновременно обновляет руководство своего китайского подразделения.

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