Ценовые качели на авторынке: почему растет чек и где искать скидки

Эксперты раскрыли причины ценовых колебаний на авторынке в августе 2026 года

В этом году авторынок в августе напоминает качели: одни автопроизводители режут цены, другие – поднимают. Что происходит на самом деле и кому верить?

Истина, как всегда, где-то посередине – разобраться в происходящем нам помогут эксперты.

Александр Кудряшов, экономист и преподаватель Московского областного филиала РАНХиГС:

– Официальные цены производителей в августе не пересматривались. Увеличивается сумма фактической сделки, поскольку дилеры сокращают собственные скидки. Отсюда расхождение в публикациях, где одни материалы опираются на прайс-листы, другие – на реальные чеки покупателей.

Механизм нагляднее всего проявляется в трейд-ин. Скидка при сдаче прежнего автомобиля снизилась с 200-300 тыс. рублей до 100-150 тыс., то есть покупатель теряет от ста до полутораста тысяч при неизменном прайсе. Прямые дисконты в 10-12% сохраняются, только распространяются они теперь на неходовые комплектации. По моей оценке, реальный чек в августе увеличился на 3-5% без единой корректировки официальных ценников.

Сокращение скидок объясняется состоянием складов. Импортеры удерживают запас на уровне полутора-двух месяцев продаж, прироста товарных остатков в текущем году не зафиксировано. Прошлогодняя ситуация с затовариванием и реализацией ниже себестоимости не повторяется, поэтому основания для глубокого дисконта у дилеров отсутствуют. Дополнительное давление создает курс юаня, поднявшийся с 11,5 рубля 25 июля до 12,17 на 8 августа, что дает прирост в 5,8%. Расчеты с китайскими поставщиками ведутся в юанях, поэтому динамика доллара для данного сегмента второстепенна.

Роман Тихомиров, основатель коммуникационной группы Invision и платформы управления маркетингом автодилера CarFlow:

– Август выглядит хаотичным только по заголовкам. В действительности рынок переходит от массовых распродаж к точечному ценообразованию: ликвидные автомобили теряют скидки, неликвидные продолжают дешеветь, а новые импортные партии начинают догонять ослабление рубля. Поэтому верить нужно не заголовкам и даже не прайс-листу, а итоговой цене договора.

В июле рекомендованные цены изменили десять брендов: пять повышали их, три снижали, а по отдельным моделям движение было разнонаправленным. При этом на автомобили, которые нужно быстрее вывести со склада, скидки сохраняются или растут. Например, GAC убрал скидку 150 тысяч рублей с GS8 2025 года, а Changan, напротив, предложил до 900 тысяч на отдельную гибридную модель.

Пригарнева Александра, SK Auto Trading:

– Август традиционно становится одним из самых противоречивых месяцев на автомобильном рынке. Покупатели задаются вопросом: цены растут или падают?

На самом деле единого рынка сегодня не существует. На автомобили, которые уже находятся на складах в России, дилеры действительно могут делать скидки. Причина проста – машины нужно продавать, освобождать склады и поддерживать оборот. Особенно это касается моделей, спрос на которые оказался ниже ожиданий.

Но есть и другая сторона. Стоимость новых поставок постепенно увеличивается. За последние недели выросли курсы доллара и юаня, а именно в этих валютах оплачиваются автомобили за рубежом. Если курс становится выше, то автоматически увеличивается себестоимость каждой новой машины, которую только предстоит купить и привезти в Россию.

Отдельный вопрос – китайские автомобили. Многие заметили, что скидки стали меньше. Производители постепенно сокращают программы поддержки дилеров. Если раньше заводы активно субсидировали продажи ради быстрого захвата рынка, то сейчас многие бренды пересматривают свою стратегию.

В ближайшее время можно встретить одновременно и выгодные предложения, и новые поставки с более высокой стоимостью. Именно поэтому создается ощущение, что рынок ведет себя хаотично.

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