Начались продажи большого седана за 1,6 млн рублей: подробности
Белорусский официальный дистрибьютор Changan запустил продажи электрического седана Nevo A05. По замыслу производителя, модель должна предложить передовые технологии, внушительный запас хода и современный дизайн по доступной цене. Габариты такие: длина 4785 мм, ширина 1840 мм, высота 1470 мм, а расстояние между осями – 2765 мм.
В основе Nevo A05 – переднеприводная электрическая платформа. Батарея CATL емкостью 51,9 кВт·ч позволяет проехать до 510 км по циклу CLTC. Электромотор выдает 143 лошадиные силы. Причем все это относится к базовой модификации.
Кстати, базовая версия уже содержит цифровую панель приборов, 14,6-дюймовый экран мультимедиа, точку доступа Wi-Fi, беспроводную зарядку для смартфонов, отделку салона перфорированной кожей и водительское кресло с электрорегулировками в шести направлениях.
Насколько выяснил журнал Motor, ценник стартует с 57 тысяч белорусских рублей – это примерно 1,6 млн российских. Для покупателей действуют фирменные кредитные программы со ставкой от 1,9% и сроком до 10 лет.
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