Знакомый японский седан нового поколения можно купить в России по цене Лады

Nissan Teana нового поколения появился в продаже в РФ по цене от 1,6 млн рублей

В Россию привезли Nissan Teana нового поколения. Модель увидела свет в ноябре. Почти все предлагаемые экземпляры имеют один и тот же безальтернативный силовой агрегат – 2,0-литровый атмосферник на 156 лошадиных сил. Работает он в паре с вариатором, привод у машины исключительно передний.

По информации агрегаторов, стартовая цена седана в РФ составляет 1 630 000 рублей. На деле купить автомобиль с площадки не выйдет: все выставленные варианты либо едут из ближайших поставок, либо оформляются под заказ.

Самый доступный способ ввоза предлагает крупный частный импортер из Владивостока, который занимается поставками машин из Кореи и Китая. За озвученную сумму клиент получает Teana в комплектации Ultra Comfort – голубой кузов, белый кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль, набор водительских ассистентов и другие опции.

В других городах аналогично оснащенные машины оценивают заметно выше: от 1 850 000 до 2 430 000 рублей, причем разброс зависит от региона, где находится продавец.

Еще одна владивостокская фирма может привезти более мощную Teana с турбированным двигателем на 243 силы. За такой вариант просят 4 200 000 рублей.

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