Против законов физики: 5 спальных мест в 6-метровом Mercedes-Benz Sprinter

Высокая крыша превратила компактный Sprinter в полноценный автодом для 5 человек

На выставке Caravan Salon компания Rhön Camp представила настоящую сенсацию для любителей путешествий.

Модель под названием The Core, построенная на базе Mercedes-Benz Sprinter длиной всего 5,93 метра, бросает вызов устоявшимся правилам. В то время как большинство кемперов подобного класса рассчитаны максимум на двоих, новинка предлагает полноценные спальные и посадочные места для пяти пассажиров.

Автодом Mercedes-Benz Sprinter

Секрет кроется в инновационной надстройке. Вместо того чтобы увеличивать длину автомобиля, инженеры установили высокую крышу из стеклопластика, которая органично вписалась в кузов.

Она не только добавляет жизненно важное пространство внутри, но и включает отдельное спальное место наверху. Два дополнительных спальных места создаются за счет трансформации заднего дивана с тремя ремнями безопасности, а встроенный тент и подготовка под солнечные панели делают автономность еще более продуманной.

Индукционная плита и компрессорный холодильник работают от мощного литиевого аккумулятора, избавляя владельцев от необходимости возиться с тяжелыми газовыми баллонами.

В задней части расположена эргономичная L-образная кухня и компактный санузел с душем. Интерьер отделан прочной тополевой фанерой и минеральным композитом Himacs, а стены покрыты уютным войлоком.

Базовая версия будет оснащаться 190-сильным двигателем и автоматической коробкой передач, а для любителей бездорожья предложат полный привод с увеличением полной массы до 4,1 тонны. О ценах пока не сообщается.

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