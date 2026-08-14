Что уже умеют дорожные камеры? Внушительный список нарушений

Современный комплекс фотовидеофиксации распознает признаки до 50 нарушений ПДД

Современные комплексы фотовидеофиксации научились замечать признаки полусотни разных нарушений правил. Набор доступных функций, правда, у каждой модели свой – зависит от железа, софта и алгоритмов, которые заложили разработчики.

Что именно попадает в этот список? Превышение скорости, выезд на встречку или обочину, пересечение стоп-линии, езда по выделенной полосе для автобусов. Плюс проезд на красный, непристегнутый ремень, телефон в руке, отказ пропустить пешехода и даже движение без включенного ближнего света или ходовых огней.

Впрочем, одной лишь установленной техникой дело не ограничивается. Александр Домбровский, первый заместитель директора «МВС Груп», поясняет: огромную роль играют алгоритмы распознавания. Их постоянно дорабатывают и тренируют на свежих снимках.

Например, после дополнительного обучения нейросети комплекса «Азимут» точность выявления нарушений заметно выросла. По словам специалиста, число ошибочных фиксаций сократилось буквально до единичных случаев.

Куда сложнее заставить камеру нормально работать в темноте, в дождь или снегопад. Ночью помогает специальная подсветка, от осадков оптику прикрывают защитные устройства. А зимой на объектив нередко ставят бленду с подогревом – она не дает скапливаться снегу и не допускает образования наледи.

Обучение камеры новому виду нарушений всегда начинается одинаково: собирают датасет. Это набор изображений дорожных ситуаций, иногда сотни тысяч кадров, снятых в разное время суток и при разной погоде. На этих примерах нейросеть учится отличать реальное нарушение от похожих, но допустимых ситуаций.

Дальше – обязательное тестирование. Разработчики проверяют, насколько точно система распознает нарушения и как часто дает ложные срабатывания. Лишь после успешных испытаний новую функцию внедряют в действующие комплексы, причем весь цикл обычно занимает около шести месяцев.

Между прочим, в будущем такие камеры могут начать следить не только за водителями автомобилей и мотоциклов, но и за пользователями электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Правда, массово применять технологию начнут лишь после того, как подтянется нормативная база.

О штрафах с камер, которые нельзя обжаловать, «За рулем» уже рассказывал.

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