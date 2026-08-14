Каким машинам подойдет бензин стандарта «Евро-2»

Эксперт Моржаретто рассказал, каким машинам подойдет бензин «Евро-2»

Бензин класса «Евро-2» все еще актуален для некоторых автомобилей, хотя экологические требования давно ужесточились. По словам Моржаретто, такое топливо идеально подходит для советских «Жигулей», «Волг» и иномарок, выпущенных в 1980-1990-е годы.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что АЗС начнут наглядно информировать покупателей о классе продаваемого топлива. Это позволит водителям осознанно выбирать бензин определенного экологического класса.

Если разобраться в базовых характеристиках «Евро-2», то допустимое содержание серы составляет до 500 миллиграммов на килограмм. Бензола в таком топливе может быть не более 5 процентов, а монометиланилина – до 1,3 процента. В действующих стандартах эти значения гораздо ниже.

Опасные ситуации с бензином «За рулем» уже разбирал: например, когда запах топлива в салоне требует эвакуатора.

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