Тюнеры превратили Гелендваген в роскошный внедорожник с палаткой на крыше

Carlex Vehicles представил проект на базе Mercedes-Benz G-Class с сафари-модулем

Польская компания Carlex Vehicles анонсировала выпуск внедорожника Carlex G63 4×4² ограниченной серией из 50 машин. Половина экземпляров построена на шасси Mercedes-AMG G 63, а оставшиеся 25 – на базе Mercedes-Benz G 4×4². Все автомобили выдержаны в общем стиле, а официальную премьеру новинка пережила еще в начале июля.

Кузов окрасили в песочный цвет, прямо намекая на сафари-назначение. Передний кенгурятник, фрагменты багажника, лестница и чехол запасного колеса на корме получили отделку из натуральной коричневой кожи. Кстати, колесные диски тут классические – похожие на те, что ставились на «Гелендваген» десятилетия назад.

Инженеры заменили оба бампера и добавили боковые подножки с золотистым отливом. Обновилась и радиаторная решетка, куда поместили фирменную эмблему Carlex Vehicles.

Сафари-модуль и интерьер

Крыша отделана тиковой древесиной, и на ней установлен полноценный сафари-модуль. В него входит палатка на четверых, складные кресла, дорожные чемоданы и зонт – все это крепится конструкциями из нержавеющей стали. Сзади предусмотрен выдвижной столик из орехового дерева.

Салон переработали глубоко, хотя компоновку менять не стали. Вместо штатной отделки интерьер обшили крокодиловой кожей, дополнив ее другими износостойкими материалами. Техническую часть не трогали вообще.

Под капотом стоит прежний 4-литровый битурбомотор на 585 л.с. и 850 Нм, привод – полный. Официальную цену Carlex G63 4×4² не называют, но дешевым он точно не будет: базовый Mercedes-AMG G 63 в Германии сейчас обойдется минимум в 193 000 евро.

О том, что люксовые авто в России стали покупать охотнее, «За рулем» уже писал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!