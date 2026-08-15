Старый добрый Land Cruiser превратили в шикарный эксклюзивный внедорожник

Black Box Custom 4x4 представила роскошную версию Toyota Land Cruiser 70 Series

Ателье Black Box Custom 4×4 представило проект, который ломает привычные представления о Toyota Land Cruiser 70 Series. Вместо утилитарной машины для тяжелой работы получился автомобиль, где пассажиров встречает светлая кожа, а снаружи – нежный голубой оттенок.

За основу взяли пятидверный Land Cruiser LC76 образца 2026 года. Кузов окрашен в матовый голубой, крыша оставлена контрастной белой. При этом внедорожная суть никуда не делась – стоят стальные бамперы, расширители арок, черная защита, шноркель, выдвижные зеркала для буксировки и экспедиционный багажник со светодиодной подсветкой.

Кстати, посадку облегчают электрические подножки. Появились они не случайно: клиренс сильно вырос из-за переработанного шасси. В список доработок также вошли колеса с бедлоками, внедорожная резина и амортизаторы с усилением.

Главный сюрприз, впрочем, внутри. Белой кожей здесь покрыто все – передняя панель, центральная консоль, дверные карты, сиденья и даже потолок. Подобное оформление скорее ожидаешь увидеть в проектах Brabus, а не в суровом Land Cruiser. Добавлены мультимедийная система Pioneer и ряд дополнительных клавиш для управления установленным оборудованием.

Мотор не трогали. Под капотом остался заводской 2,8-литровый турбодизель на 201 лошадиную силу и 500 Нм крутящего момента. Коробка – шестиступенчатый автомат, привод полный.

Ателье из Коста-Рики стоимость не называет. На сайте лишь отмечено, что конкретно этот внедорожник уже забронирован клиентом.

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