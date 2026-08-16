Туристам на заметку: эта европейская страна вводит «поштучную» плату за лихачество

В Италии штраф за превышение скорости будут считать от каждого лишнего км/ч

Итальянские власти готовят революцию в системе дорожных штрафов. Вместо прежних 82 видов взысканий в новом Кодексе дорожного движения останется всего 21, но главное изменение коснется принципа наказания за превышение скорости.

Теперь сумма будет зависеть от каждого лишнего километра в час. На автострадах предлагают платить по 10 евро за каждый км/ч сверх нормы, а в городах – 5 или 10 евро в зависимости от серьезности нарушения.

К примеру, если водитель разгонится на 17 км/ч быстрее разрешенного на трассе, ему теоретически выпишут счет на 170 евро. Правда, окончательный механизм расчета пока уточняется, поэтому называть эти цифры финальными преждевременно. Кстати, подобная практика уже действует в Эстонии, где за каждый «лишний» километр берут 7 евро.

Но одними деньгами дело не ограничится. Для злостных нарушителей ужесточат и меры ответственности: штрафные баллы будут начислять по новой шкале – 4, 6 или 8, а за превышение более чем на 20 км/ч на автомагистрали или 40 км/ч в городе последует временный запрет на вождение. Эти правила в равной степени коснутся и иностранных туристов.

Среди других новаций – возможное разрешение обгона по правой полосе на многополосных дорогах, но только при строго определенных условиях. А мотоциклистам, оказавшимся в пробке, могут позволить двигаться по обочине – правда, тоже с оговорками. Приятный бонус сохранится для тех, кто оплатит штраф в пятидневный срок: скидка в 30% останется, но корректировать суммы с учетом инфляции теперь будут лишь при росте потребительских цен более чем на 5%.

Пока все эти меры – лишь проект. Общественное обсуждение продлится до 13 сентября 2026 года, после чего Министерство транспорта подготовит финальный текст. Так что итальянским водителям и туристам стоит следить за новостями.

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