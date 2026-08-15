В Ульяновске увеличен выпуск крупногабаритных пресс-форм для автомобилестроения

Компания «Форш» увеличила мощности по производству крупногабаритных пресс-форм

Ульяновская компания «Форш» нарастила мощности по выпуску крупногабаритных пресс-форм, штампов и специальной оснастки. Эта продукция идет на бамперы, панели приборов и обивки дверей для автомобилей АВТОВАЗа, КАМАЗа, ГАЗа и УАЗа, а еще – на детали фюзеляжа пассажирского лайнера Ту-214.

Как сообщает Фонд развития промышленности, общий объем вложений в проект достиг 224 млн рублей. Из этой суммы 112 млн рублей предоставил сам ФРП в виде льготного займа по программе «Проекты развития». Именно заемные средства позволили купить оборудование, способное обрабатывать детали длиной до 11 метров и массой до 30 тонн с точностью 0,025 мм.

По предварительным оценкам, новый обрабатывающий центр добавит заводу 10% к текущим производственным мощностям. В год предприятие рассчитывает выпускать не меньше 30 экземпляров крупногабаритной оснастки.

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