Подсчитаны расходы россиян на машины и бензин в 2026 году

«Сбер»: с мая по июнь траты россиян на топливо выросли на 33%

С мая по июнь траты россиян на топливо выросли на 33%, сообщили в экосистеме «Сбера» для автолюбителей. За первые шесть месяцев 2026 года средний ежемесячный расход на личный автомобиль в России составил 13 687 рублей. Такими цифрами поделилась пресс-служба экосистемы «Сбера» для автолюбителей по запросу Autonews.ru. Сюда входят траты на топливо, штрафы, платные дороги, техобслуживание и другие статьи.

Январь показал средние расходы в 13 577 рублей. В феврале сумма просела до 13 171 рубля, в марте – до 13 055 рублей. Апрель дал рост до 13 641 рубля, а май – уже 14 340 рублей.

Июнь остановился почти на той же отметке – 14 336 рублей. При этом конкретные траты водителей на АЗС за все первое полугодие в «Сбере» затруднились назвать. Но уточнили, что за май-июнь расходы на топливо подскочили на 33,07%.

Если разложить топливные траты по месяцам, получится такая картина: январь-февраль плюс 10,67%, февраль-март минус 1,88%, март-апрель плюс 6,57%, апрель-май минус 3,73%, а май-июнь сразу плюс 33,07%.

Банк «Русский Стандарт» приводит другой показатель – средний чек на АЗС за первое полугодие. Он составил 1483 рубля. В эту сумму входят бензин, продукты, аксессуары, масла, стеклоомывающая жидкость и другие товары.

Рекордным по среднему чеку стал февраль – 1528 рублей. На второй и третьей позициях – июнь (1513 рублей) и январь (1486 рублей). Самый низкий показатель зафиксирован в апреле – 1449 рублей.

В пресс-службе банка отдельно выделили такой момент: «Интересный факт: средний чек одной покупки на АЗС у мужчин в первом полугодии 2026 года оказался выше, чем у женщин – 1509 руб. против 1414 руб. соответственно».

Возрастной расклад тоже оказался неоднородным. Сильнее всех на заправках тратились водители 41-50 лет – 1599 рублей. Следом шла группа 51-60 лет с чеком 1547 рублей, а замыкали тройку автомобилисты 31-40 лет, оставлявшие на АЗС в среднем 1415 рублей. Меньше всех тратили водители 21-30 лет – всего 1029 рублей.

Почему растет средний чек и где искать скидки на авто, «За рулем» уже разобрал.

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