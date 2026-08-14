Как не стать жертвой автоподставы: советы юриста

Юрист Бударагин: при ДТП нужно фиксировать обстановку вокруг и искать очевидцев

Автоподставщики на дорогах по-прежнему остаются реальной угрозой для водителей. Александр Бударагин, возглавляющий группу юристов «Бударагин А. А. и партнеры», объяснил, какие действия помогут не оказаться втянутым в чужую схему. По его словам, выручат грамотная фиксация случившегося и оперативный поиск очевидцев.

Один из самых действенных способов распознать инсценировку – автотехническая экспертиза. Придется обратиться к специалистам, которые оценят, могли ли заявленные повреждения возникнуть при том механизме столкновения, который описывают участники. Такая проверка часто вскрывает нестыковки.

В суде, между прочим, рассматривают всю совокупность доказательств, а не отдельные детали. Поэтому водителю стоит позаботиться о качественной фиксации: снять место аварии со всех ракурсов, включая дорожные знаки и общий пейзаж, не удалять запись с видеорегистратора. Нелишне записать телефоны свидетелей и посмотреть, есть ли рядом камеры наблюдения. Это базовая защита, которая может сыграть решающую роль.

Правда, бывают случаи, когда цель автоподставщиков – не деньги второго участника ДТП, а выплата от страховой компании. Как пояснил юрист, в такой ситуации действия квалифицируются по статье 159.5 УК РФ о мошенничестве в сфере страхования. При определенных обстоятельствах могут добавить и общее мошенничество, и ответственность за подделку документов. Вот его точная формулировка: «Если инсценировка аварии совершается ради незаконного получения страховой выплаты, действия участников могут квалифицироваться по ст. 159.5 УК РФ мошенничество в сфере страхования. В зависимости от конкретных обстоятельств также могут применяться нормы об общем мошенничестве и ответственности за подделку документов».

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