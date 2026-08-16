Представлен уникальный суперкар, построенный в честь запрещенного гоночного авто

Koenigsegg выпустил интерпретацию прототипа CCGT, так и не вышедшего на старт

О новинке громко заявили уже после того, как весь тираж нашел владельцев. Шведская компания Koenigsegg официально показала модель CCGT1, а все 70 запланированных к выпуску машин, по сути, разобрали еще до премьеры. Речь идет о современном прочтении давней гоночной задумки.

Оригинальный CCGT проектировался под класс GT1 с расчетом на 5,0-литровый атмосферный V8 примерно на 600 сил и снаряженную массу около тонны. Машина успела пройти испытания, однако изменения в регламенте Международной автомобильной федерации (FIA) поставили на проекте крест. В итоге единственный собранный экземпляр так ни разу и не вышел на старт.

Теперь появился CCGT1, выстроенный на платформе CC850. Хотя от донора оставили, в общем-то, только двери и съемную крышу – кузов переработали полностью. Аэродинамический обвес способен прижимать автомобиль к асфальту с силой до 800 кг на скорости 250 км/ч. Активный задний спойлер отклоняется на угол до 30 градусов и работает в трех сценариях: минимальное сопротивление, максимум прижима и режим воздушного тормоза.

Под капотом – знакомый по другим моделям марки 5,0-литровый битурбо V8. На обычном бензине он выдает 1280 л.с., а если залить E85 с высоким содержанием этанола, отдача возрастает до 1600 л.с. Агрегатируется мотор с 9-ступенчатой роботизированной коробкой: сцепление задействуется только при старте, дальше переключения идут по принципу секвенталки. Причем для тех, кто хочет большего контроля, предусмотрена и классическая 6-ступенчатая «механика».

Салон сделан с оглядкой на гоночные традиции. На приборной панели – аналоговые указатели мощности, температуры, давления масла и наддува, а также тахометр и спидометр. Заводской трек-пакет включает слики, каркас безопасности, гоночные кресла, систему пожаротушения и телеметрию. Про цену производитель молчит, а начало производства намечено на 2027 год.

Пока Koenigsegg делает ставку на аналоговые приборы, «За рулем» рассказал о новых цифровых сервисах для Haval H9.

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