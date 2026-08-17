Этот семейный «японец» сейчас продается в России по цене Гранты

В РФ появились в продаже новые микровэны Suzuki Solio по цене от 1 млн рублей

На российском рынке появился еще один недорогой семейный автомобиль из Японии – микровэн Suzuki Solio. Правда, заказать его могут пока только жители Дальнего Востока: машина продается исключительно в Японии, а у нас ее привозят под заказ. Минимальная цена – 990 000 рублей, и это заметно ниже, чем просят за некоторые отечественные модели.

В Находке на одном из классифайдов опубликовано объявление, где новый Solio предлагают привезти за эту сумму. Комплектация там не расписана, зато по фотографиям понятно: тканевые сиденья, сенсорный экран мультимедиа, запуск двигателя кнопкой, кожаный мультируль, электрорегулировка и подогрев зеркал. Плюс есть отдельные клавиши, открывающие любую боковую дверь.

Цена – ниже Lada Granta

Кстати, сравнивать микровэн с LADA Granta напрямую некорректно из-за разных классов, но факт остается фактом: Granta в самой простой версии с кондиционером стоит 1 068 000 рублей – дороже находкинского Solio. Универсал Lada Largus стартует от 1 587 000 рублей, а минивэн Sollers SF1 дешевле 2 250 000 рублей вообще не купить.

Под капотом у экземпляра из Находки – атмосферный мотор K12C DualJet объемом 1,2 литра на 91 лошадиную силу. У агрегата цепной привод ГРМ, алюминиевый блок цилиндров и распределенный впрыск топлива. Привод только передний, коробка – вариатор.

Suzuki Solio

Между прочим, одним автомобилем предложение по Solio не ограничивается. Во Владивостоке можно заказать еще четыре микровэна, но уже в полноприводной версии Bandit. Такие машины отличаются другим передком: выразительная решетка радиатора, оригинальный бампер, слегка затемненная задняя оптика и свои колесные диски. Цены на них – от 1 130 000 до 1 360 000 рублей.

Оснащение Suzuki Solio Bandit

Исполнение Bandit действительно богаче по функциям. Наружные зеркала здесь с электроприводом, подогревом и автоматическим складыванием. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, есть система кругового обзора с парктрониками и адаптивный круиз-контроль. Плюс идут 15-дюймовые литые диски и шесть подушек безопасности.

Suzuki Solio

Технически все четыре владивостокских микровэна одинаковы. В движение их приводит мягкий гибрид: основную тягу дает 82-сильный бензиновый двигатель объемом 1,2 литра, а стартер-генератор с функцией электромотора мощностью около 3 л. с. лишь кратковременно помогает ему в самых нагруженных режимах.

В этой же системе работают литий-ионная батарея емкостью примерно 3 А·ч и вариатор CVT. Батарея быстро принимает энергию при торможении и отдает ее при разгоне.

О еще одном доступном новом автомобиле, который стоит чуть дороже миллиона, «За рулем» уже рассказывал.

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