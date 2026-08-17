Эти марки поменяли цены на машины в августе: что подорожало и подешевело

«Автостат»: в России в первой половине августа цены изменились у 9 автобрендов

В период с 1 по 15 августа 2026 года девять брендов, официально работающих в России, скорректировали рекомендованные розничные цены на новые машины. Такие сведения приводит агентство « Автостат», опираясь на мониторинг площадки «Цена Авто». По сути, картина выглядит довольно привычно: большинство изменений – это повышения.

Ценовые корректировки по маркам

Единственным брендом, который пересмотрел прайсы сразу у нескольких моделей, стал Geely. Свои кроссоверы Cityray, Coolray, Monjaro и Okavango китайская марка оценила дороже. Причем Cityray подорожал сильнее прочих – на 60-80 тысяч рублей, или 1,9-2,5% в зависимости от комплектации. Coolray в единственной версии «Эксклюзив» вырос на 35 тысяч (+1,2%), а Monjaro в исполнении «Флагман» – на 50 тысяч (+1,0%). Рост цен на Okavango оказался самым скромным: плюс 17 тысяч рублей, что составляет 0,4-0,5%.

Остальные восемь компаний ограничились пересмотром цены только у одной модели. И здесь почти везде тоже рост. Лидером повышения оказался электрический седан Амберавто А5. В исполнении Comfort он стал дороже на 750 тысяч рублей (+27,8%), а в варианте Business – на 725 тысяч (+24,8%). Похоже, продавцы пересмотрели стратегию по этой модели.

Электрокроссовер Evolute i-JOY вырос в цене на 150 тысяч – это 4,7-5,0%. Модель SF1 от Sollers поднялась на 100 тысяч, причем как пассажирская модификация (+3,9%), так и грузовая (+4,7%). Премиальный седан Hongqi H9 добавил к своему прайсу 50 тысяч рублей, что эквивалентно +0,9%.

Кроссовер Tenet T4L в начальной версии Active прибавил 20 тысяч (+0,9%). На 10 тысяч стали дороже минимальные конфигурации кроссоверов Jaecoo J6 и Jeland J6 – в обоих случаях изменение коснулось лишь стартовой комплектации «Актив» и составило +0,4%.

Лишь одна марка в первой половине августа приняла решение уменьшить прайс. Речь о седане BAIC U5 Plus (Ю5 Плюс). Его рекомендованная розничная цена опустилась на 380-410 тысяч рублей, то есть на 16,0-16,5%. Это единственное заметное понижение за рассматриваемый период.

Все указанные суммы – это рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о BYD Qin Max, который стоит чуть дороже миллиона.

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