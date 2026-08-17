Недорогой и надежный «кореец» снова в продаже: он дешевле Geely и Tenet

В России вернулся в продажу кроссовер Kia Seltos по цене от 1,53 млн рублей

На российский рынок теперь массово завозят новые Kia Seltos, собранные в Китае. Модель, которую раньше выпускали на калининградском « Автоторе», в Поднебесной оценивается от 109 900 юаней (примерно 1,37 млн рублей по текущему курсу). Владивостокские продавцы, впрочем, просят за нее минимум 1,53 млн рублей.

Причем на фоне местных аналогов этот прайс выглядит довольно скромно. Скажем, подорожавший в августе Tenet T4L калужской сборки стартует с 2 279 000 рублей. Белорусский Belgee X50+ обойдется как минимум в 2 319 990 рублей. Geely Cityray, самая доступная модель бренда, и вовсе стоит от 2 869 990 рублей.

Что предлагают под заказ

Одна из владивостокских компаний готова привезти Seltos в комплектации Prestige за 1 531 130 рублей. Судя по объявлению, в такой машине есть салон из экокожи, кожаный мультируль, сенсорный дисплей мультимедийки, цифровая приборка того же размера, круговой обзор с задней камерой, климат-контроль, электронный «ручник», панорамная крыша, бесключевой доступ с кнопкой пуска мотора и двухцветные литые диски.

Что касается географии, то такие кроссоверы готовы доставить не только во Владивосток, но и в Иркутск, Красноярск, Тюмень, Омск, Хабаровск, Кемерово, Томск, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Сургут, Курган, Москву, Балашиху, Самару, Чебоксары и другие города. Всего же в крупнейших классифайдах размещены сотни подобных предложений.

Наличие и цены в разных городах

Свыше двухсот новых Kia Seltos продаются уже из наличия. Пермь предлагает кроссовер за 1 950 000 рублей, Москва и Ижевск – за 2 000 000 рублей. В Уфе ценник составляет 2 100 000 рублей, в Санкт-Петербурге, Сочи и Омске – 2 250 000 рублей. Столько же просят в Челябинске. Екатеринбург отдает машины за 2 350 000 рублей. А вот у официальных дилеров Kia в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону импортные «Сэлтосы» нередко переваливают за 3 млн рублей.

По технике большинство выставленных на продажу автомобилей оснащены 1,5-литровым 115-сильным атмосферником – он знаком россиянам по Creta и Elantra. Коробка тут вариатор, привод только передний. У некоторых экземпляров стоит более мощный 140-сильный турбомотор T-GDI объемом 1,4 литра в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод у них тоже исключительно передний.

О новом китайском кроссовере, который будут собирать в России, «За рулем» уже рассказывал .

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