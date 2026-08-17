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Недорогой и надежный «кореец» снова в продаже: он дешевле Geely и Tenet

В России вернулся в продажу кроссовер Kia Seltos по цене от 1,53 млн рублей

На российский рынок теперь массово завозят новые Kia Seltos, собранные в Китае. Модель, которую раньше выпускали на калининградском « Автоторе», в Поднебесной оценивается от 109 900 юаней (примерно 1,37 млн рублей по текущему курсу). Владивостокские продавцы, впрочем, просят за нее минимум 1,53 млн рублей.

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Причем на фоне местных аналогов этот прайс выглядит довольно скромно. Скажем, подорожавший в августе Tenet T4L калужской сборки стартует с 2 279 000 рублей. Белорусский Belgee X50+ обойдется как минимум в 2 319 990 рублей. Geely Cityray, самая доступная модель бренда, и вовсе стоит от 2 869 990 рублей.

Что предлагают под заказ

Недорогой и надежный «кореец» снова в продаже: он дешевле Geely и Tenet

Одна из владивостокских компаний готова привезти Seltos в комплектации Prestige за 1 531 130 рублей. Судя по объявлению, в такой машине есть салон из экокожи, кожаный мультируль, сенсорный дисплей мультимедийки, цифровая приборка того же размера, круговой обзор с задней камерой, климат-контроль, электронный «ручник», панорамная крыша, бесключевой доступ с кнопкой пуска мотора и двухцветные литые диски.

Что касается географии, то такие кроссоверы готовы доставить не только во Владивосток, но и в Иркутск, Красноярск, Тюмень, Омск, Хабаровск, Кемерово, Томск, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Сургут, Курган, Москву, Балашиху, Самару, Чебоксары и другие города. Всего же в крупнейших классифайдах размещены сотни подобных предложений.

Наличие и цены в разных городах

Свыше двухсот новых Kia Seltos продаются уже из наличия. Пермь предлагает кроссовер за 1 950 000 рублей, Москва и Ижевск – за 2 000 000 рублей. В Уфе ценник составляет 2 100 000 рублей, в Санкт-Петербурге, Сочи и Омске – 2 250 000 рублей. Столько же просят в Челябинске. Екатеринбург отдает машины за 2 350 000 рублей. А вот у официальных дилеров Kia в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону импортные «Сэлтосы» нередко переваливают за 3 млн рублей.

По технике большинство выставленных на продажу автомобилей оснащены 1,5-литровым 115-сильным атмосферником – он знаком россиянам по Creta и Elantra. Коробка тут вариатор, привод только передний. У некоторых экземпляров стоит более мощный 140-сильный турбомотор T-GDI объемом 1,4 литра в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод у них тоже исключительно передний.

О новом китайском кроссовере, который будут собирать в России, «За рулем» уже рассказывал .

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Источник:  Автоновости дня
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