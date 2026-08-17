Владельцы Нивы с мотором 1.8 будут экономить на ТО — называем точные цифры

«За рулем» объяснил, при каких условиях Нива 1.8 будет дешевле в обслуживании

В минувшем июле внедорожник Niva Legend в рамках комплексного обновления получил новый двигатель – эксперт «За рулем» рассказал о нюансах его обслуживания.

Дело в том, что новый мотор ВАЗ-11184 в точности повторяет тот, что уже год устанавливается на Niva Travel, и такой автомобиль в распоряжении редакции есть. Эксперт подробно остановился на тонкостях эксплуатации внедорожника с этим двигателям – и, в частности, указал, что по затратам на официальное ТО обновленная Нива выгоднее прежней. Правда, тут есть один момент, связанный с реальными условиями, в которых эксплуатируются такие машины.

Двигатель ВАЗ‑11184 под капотом внедорожника Niva Legend

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– По данным АВТОВАЗа, за 60 тысяч км общая стоимость плановых ТО на версии 1.8 составит 65 тысяч рублей против 72 тысяч рублей для версии 1.7. Весь секрет – в межсервисном интервале: он увеличился с 10 до 15 тысяч км.

Впрочем, будут и те, кто станет превентивно менять масло раньше – по своему желанию или из-за тяжелых условий эксплуатации. Для них Niva 1.8 может оказаться затратнее.

Снизу для доступа к масляным фильтрам у обоих моторов требуется снять сперва защиту двигателя, а затем грязезащитные экраны. Но в обоих случаях есть доступ и сверху, из подкапотного пространства. И на моторе 1.7 он был удобнее – фильтр с левой стороны блока как на ладони, свободного места вокруг много. На 1.8 фильтр расположен справа, разглядеть его сложнее, а подходу мешают шланги системы охлаждения.

А вот сливать масло из мотора 1.8 намного удобнее. Пробка крупная (22 мм), смещена вперед и отворачивается прямо через сервисное окно штатной защиты моторного отсека. На двигателе 1.7 для доступа к пробке приходилось снимать защиту, а сливалось масло из расположенного дальше отверстия менее опрятно – не закапать поперечину под двигателем было почти невозможно.

Узнайте больше об эксплуатации Niva Travel 1.8 и все подробности по только что запустившейся Niva Legend 1.8!

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