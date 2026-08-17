Громадный багажник и надежный мотор — пожалуй, лучший универсал за 1 млн рублей

«За рулем» рассказал, почему Ford Focus считается лучшим универсалом с пробегом

Эксперт «За рулем» назвал лучшие универсалы на вторичном рынке – каждый из них можно купить всего за миллион рублей.

Да, цены теперь таковы, что новый универсал гольф-класса за эти деньги не купишь, а выбирая «вагон» на вторичке, следует быть особо внимательным, предупреждает эксперт. Ведь многие из популярных моделей часто используются в качестве «рабочей лошадки», которую грузят почем зря, а другие могут иметь таксомоторное прошлое, которое «сохрану» тоже никак не способствует.

Багажник у Фокуса удачный. Широченный проем с очень низким порогом, отсутствие выступающих арок.

Тем не менее, рынок б/у авто предлагает широкий выбор относительно свежих машин, и если знать модель и ее особенности, а также хорошо познакомиться с конкретным образцом, можно взять очень удачный экземпляр. На вершину рейтинга гольф-класса эксперт ставит рестайлинговый Ford Focus 3-го поколения.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– За миллион можно найти универсал 2017-2018 года. Большая часть автомобилей – с атмосферным мотором 1.6 мощностью 125 л.с. Довольно надежный агрегат. У многих моторов с возрастом проявляется течь из-под клапанной крышки. Также бывают случаи выхода из строя муфты включения компрессора кондиционера. При осмотре стоит сразу проверить работу климатической установки.

С этим мотором встречается как механическая коробка, так и шестиступенчатый робот Powershift. Механика IB5 славилась проблемами с мощными моторами, но с атмосферником 1.6 чувствует себя нормально. Только нужно проверить состояние всех сальников.

Рестайлинг пошел внешности Фокуса на пользу. Проблем с коррозией нет, толщина краски неплохая.

Стоит проверить состояние сальника первичного вала и у робота Powershift DPS6. В целом, детскими болезнями эта коробка переболела, но проверить состояние пакета сцеплений будет не лишним. Рывки и толчки при переключениях должны насторожить.

Есть на рынке автомобили с полуторалитровым мотором EcoBoost (150 л.с.). Глобальных проблем с этим двигателем нет, но он сильно боится перегрева. Так что нужно пристально следить за состоянием радиаторов и принудительно поменять электромуфту вентилятора. А чтобы не было проблем с детонацией, не стоит увлекаться 92-м бензином, который допускается производителем.

Салон неплохо переносит пробег. Единственный минус — относительно тесный задний ряд.

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