Toyota зарегистрировала в РФ два товарных знака

Toyota зарегистрировала в России товарные знаки Hilux и Sequoia

Японская корпорация Toyota, ушедшая из России, зарегистрировала в РФ товарные знаки автомобилей Hilux и Sequoia. Регистрация действует по 12-му классу МКТУ, а значит, бренды можно официально использовать для торговли машинами, запчастями, аксессуарами и прочими комплектующими. Исключительные права, кстати, сохранятся за японской корпорацией в течение десяти лет.

По сути, это юридический шаг, который выглядит вполне логично: даже после остановки конвейера в Санкт-Петербурге осенью 2022 года и приостановки официальных продаж в РФ компания продолжает следить за чистотой своих товарных знаков. Такая практика помогает отсекать контрафакт и незаконное использование имен. В реальности Toyota просто не хочет, чтобы кто-то посторонний зарабатывал на ее репутации, выпуская под этими названиями сомнительную продукцию.

Пикап Hilux давно стал символом выносливости. Сейчас машина продается в девятом поколении, получив брутальный облик и салон с цифровыми дисплеями. Начальный 2,8-литровый турбодизель выдает 204 л.с. и 500 Нм, сочетаясь с шестиступенчатым автоматом и полным приводом. Причем арсенал внедорожных помощников здесь серьезный: понижающий ряд, блокировка заднего дифференциала и система Multi-Terrain Select. На отдельных рынках встречается и гибридный вариант.

Что касается Sequoia, то это уже третья генерация модели, показанная в 2022 году. В ее основе – платформа TNGA-F, знакомая по Land Cruiser 300, Lexus LX600 и пикапу Tundra. Единственный доступный силовой агрегат – гибрид i-Force Max: связка 3,4-литрового V6 с электромотором суммарно развивает 437 л.с. и 790 Нм. Работает все это через десятиступенчатый автомат, а привод – полный, типа part-time 4WD, с наличием понижающей передачи.

Ранее «За рулем» рассказывал, что семейный японский автомобиль сейчас продается в России по цене Гранты.

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