Погода и скидки: россияне назвали идеальное время для покупки авто

Авито Авто: весна и начало лета признаны лучшим периодом для покупки авто

Специалисты Авито Рекламы и Авито Авто выяснили, в какой сезон жители России предпочитают приобретать автомобили.

Оказалось, что почти половина водителей (41%) сознательно откладывают визит в автосалон или просмотр объявлений на теплые месяцы – с апреля по сентябрь.

Особой популярностью у покупателей пользуется временной промежуток с апреля по июнь: такую тактику выбрали 24% респондентов, а 11% готовы подождать до августа-сентября. Главной причиной сезонного ажиотажа стали комфортные погодные условия – этот пункт отметил практически каждый третий участник. Еще четверть опрошенных связывают удачное время для сделки с ростом количества привлекательных вариантов на рынке, а 22% надеются поймать выгодные скидки и специальные предложения.

Статистика вторичного рынка подтверждает эти настроения: традиционно в апреле и мае объем объявлений возрастает до 8% от годового показателя, а к началу лета доходит до 10%, сохраняя высокие позиции вплоть до ноября. При этом эксперты отмечают, что, несмотря на весенне-летнюю активность, пик реального спроса за последние пять лет неизменно приходится на осень.

Интересно, что среди тех, кто недавно обзавелся автомобилем или только планирует покупку (таких 65%), большинство отдают предпочтение машинам с пробегом, тогда как на новые модели смотрят лишь 14%. Главными критериями выбора остаются техническое состояние, возраст авто и цена.

Важную роль в принятии решения играет и реклама: 67% участников признались, что онлайн-объявления влияют на их интерес. Чаще всего подходящие предложения попадаются на сайтах электронной коммерции, в поисковиках или в соцсетях.

В опросе приняли участие более десяти тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет.