Российская компания вышла на второе место после АВТОВАЗа

Группа «АГР» стала второй после АВТОВАЗа по размеру доли в российском автопроме

По итогам семи месяцев 2026 года доля группы « АГР» от общего выпуска легковых автомобилей в России составила 24,4%.

За это время в РФ было произведено 513,3 тысячи легковушек, и почти четверть этого количества – на площадках «АГР», использующей сборочные мощности ушедших из России автоконцернов. Сейчас эти предприятия занимаются (или занимались в недавнем прошлом) сборкой машин под брендами Tenet, Jeland, Esteo, Jaecoo и Omoda, а до конца прошлого года – еще и Solaris. За год доля компании в российском автопроме выросла на 16%, отмечает эксперт Сергей Целиков.

Такой рост привел к тому, что по размеру доли в российском автопроме «АГР» обогнала китайский Haval (GWM), который сейчас занимает чуть менее 20%, и вышла на второе место. Впереди – только АВТОВАЗ с 35,5% всех выпущенных в стране легковушек. А в сумме эти три производителя аккумулируют около 80% локального прозводства лекговых машин.

Ранее «За рулем» рассказал о дальнейших планах «АГР»: в августе создан инжиниринговый центр и представлен новый бренд Tenet Plus.