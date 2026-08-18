626 сил и «режим полета»: Land Rover показала самый экстремальный Defender

Land Rover представил Defender Dakar с 626–сильным V8 и «режимом полета»

В Калифорнии на Автомобильной неделе в Монтерее дебютировал Land Rover Defender Dakar. По сути, это гражданская версия раллийного D7X-R, который в 2026 году выиграл «Дакар». В линейке марки новинка окажется самой мощной и самой экстремальной – ей перепало немало решений от боевой машины.

Под капотом трудится 4,4-литровый бензиновый V8 с двумя турбинами. Отдача – 626 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Причем по мощности Dakar обходит даже гоночный D7X-R, хотя, в отличие от него, полностью допущен на дороги общего пользования.

Ходовая часть изменилась радикально. Пневмоподвеску заменили пружинами и амортизаторами Bilstein, которые настроили под скоростное бездорожье. Кованые 20-дюймовые диски обуты в 35-дюймовые внедорожные шины.

От раллийного собрата автомобилю достались особые режимы для песка и гравия. А еще – необычный «режим полета». Он подстраивает работу подвески при приземлении после прыжков, так что почти трехтонный внедорожник можно смело отправлять в настоящий полет.

Внешне Defender Dakar максимально копирует гоночную машину: карбоновый капот, дополнительные воздухозаборники, фонари на крыше и фирменная раскраска Dakar. Внутри – спортивные кресла, четырехточечные ремни и компоновка 2+2.

Пока Land Rover лишь собирает заявки от потенциальных покупателей. Цены, точный объем выпуска и полные технические характеристики раскроют в январе 2027 года во время «Дакара». Сразу после этого запустят официальные заказы.

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