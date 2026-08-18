Терпение или тактика: выяснилось, где живут самые упорные продавцы б/у автомобилей

«Дром»: россияне признались, когда готовы уступить в цене на авто при продаже

Большинство российских автовладельцев готовы сбавить цену на продаваемую машину, но сроки ожидания у всех разные.

Согласно свежему опросу портала «Дром», 28% водителей снижают стоимость только через месяц после начала продажи, 18% делают это спустя две недели, а 15% уступают уже через семь дней. При этом каждый десятый готов ждать несколько месяцев, а четверть опрошенных и вовсе заявили, что никогда не пойдут на уступки.

География тоже вносит свои коррективы. Жители Москвы, Башкирии и Подмосковья чаще других проявляют нетерпение и корректируют цену уже через неделю. В Крыму, Самарской и Челябинской областях предпочитают выдержать паузу в две недели. Месяц готовы ждать в Татарстане, Якутии и Югре.

Самые стойкие оказались в Бурятии, Хабаровском крае и Забайкалье, где готовы держать первоначальную цену несколько месяцев. Интересно, что в Приамурье, Забайкалье и Хакасии большинство респондентов вообще не намерены скидывать ценник.

Опытные продавцы делятся проверенными стратегиями. Кто-то советует не завышать цену изначально, чтобы машина не «зависала» в объявлениях, а при необходимости делать скидку за счет заложенного на торг бюджета.

Другие уверены: при адекватной цене нужно просто ждать своего покупателя, а частые изменения стоимости лишь привлекают пустых зрителей. Водители отмечают, что успех во многом зависит от состояния автомобиля и личных сроков продавца. Одни предпочитают продавать машины через 5-7 лет в хорошей комплектации по средней рыночной цене, другие считают, что вложения в авто всегда убыточны, и проще довести машину до полного износа.

Всероссийский опрос провели среди пользователей сайта «Дром» с 17 по 26 июня 2026 года, в нем приняли участие почти десять тысяч человек.

Когда, по мнению россиян, выгоднее всего покупать автомобиль, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!