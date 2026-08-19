Автомобильные поставки из Южной Кореи в Россию резко упали

Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию в июле 2026 года снизился в 2 раза

В июле 2026-го южнокорейский автопром заметно сдал позиции на российском направлении. По данным таможни Южной Кореи, на которые ссылается РИА Новости, объем поставок машин в РФ составил 50,1 млн долларов – это ровно половина от прошлогоднего результата за тот же месяц.

В мировом рейтинге покупателей южнокорейских автомобилей Россия, несмотря на такое падение, все же осталась в топ-20. Абсолютным лидером стали США – туда ввезли техники на 2,7 млрд долларов. Канада с 508,7 млн долларов заняла вторую строчку, а замкнула тройку Австралия, потратившая 252,3 млн.

Примечательно, что внутри российского импорта новых машин доля Южной Кореи в июле оказалась скромной – лишь 2,5%. Это пятый результат среди всех стран-поставщиков, о чем ранее рассказывали эксперты агентства « Автостат» в эфире «Автостат Оперативка». А вот на вторичном рынке позиции у корейцев крепче: там они удерживают третье место с показателем 7,6% от всего объема ввозимых подержанных автомобилей.

Кто теперь занимает почти весь рынок новых легковых машин в России, «За рулем» уже разбирал.

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