Эксперт рассказал, как выбрать подержанную резину

Эксперт Ладушкин объяснил, почему не стоит покупать зимние шины старше 5–7 лет

Одного только осмотра протектора при выборе подержанной резины явно недостаточно. Куда важнее знать, когда именно шины были произведены. Об этом напомнил Евгений Ладушкин, возглавляющий экспертную компанию LEM Solution.

Его слова звучат как прямое предупреждение: «В среднем срок службы зимней резины составляет 5-7 лет. И если она старше, независимо от состояния протектора, покупать ее не стоит. На практике такие шины просто дубеют и не могут зацепиться за дорогу на морозе».

Кстати, далеко не все дефекты у б/у покрышек заметны с первого взгляда. Ладушкин упомянул деформации из-за неправильного хранения и грыжи на боковине, которые проявляются лишь после установки шины на диск. Поэтому эксперт советует приобретать колеса уже в собранном и накачанном виде и проверять их прямо на шиномонтаже в присутствии продавца.

О том, какие новые китайские шины помогают экономить топливо, «За рулем» уже рассказывал.

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