Доступный Москвич с ручным управлением получил новую версию: подробности

Кроссовер Москвич 3 РУ получил новую комплектацию с телематической системой

В линейке кроссовера «Москвич 3 РУ», созданного для водителей с ограниченными возможностями здоровья, появился дополнительный вариант оснащения. Речь о версии «Стандарт с телематикой 2026».

Цены и отличия комплектации «Стандарт с телематикой 2026»

За новую комплектацию производитель просит 2 185 000 рублей. Прежний единственный вариант «Стандарт плюс» оценивался в 2 069 000 рублей, так что разница составила 116 тысяч.

Основные перемены коснулись освещения и отделки. Галогенные фары уступили место светодиодным, а салон теперь полностью тканевый с контрастной прострочкой – до этого применялась комбинация ткани и экокожи.

При этом из списка оснащения исчез люк в крыше.

Для сравнения: «Стандарт плюс» стоит 2 069 000 рублей, тогда как «Стандарт с телематикой 2026» обойдется в 2 185 000 рублей.

Телематика, технические характеристики и актуальные условия покупки

Еще одно отличие новой комплектации – телематическая система подключаемых сервисов «Мой Москвич»/«М-Контроль». Доступ к ней на три года уже включен в стоимость автомобиля.

С помощью этой системы владелец может дистанционно проверять состояние машины, управлять некоторыми ее функциями, отслеживать местоположение, открывать доступ другим пользователям и получать уведомления о важных событиях – например, о срабатывании сигнализации или низком заряде аккумулятора.

Москвич 3

Под капотом изменений нет: там по-прежнему стоит бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 136 лошадиных сил. Работает он в связке с вариатором и передним приводом.

Напомним, что кроссовер «Москвич 3» в исполнении РУ продается с мая прошлого года. От стандартной модели его отличает заводское ручное устройство – рычаг, который через систему тяг и тросов соединен с приводами педалей. Управление происходит перемещением рычага на себя (газ) и от себя (тормоз).

Москвич 3

О трудностях продажи некоторых китайских кроссоверов «За рулем» уже рассказывал.

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