В России стало заметно меньше угонов и краж машин: страховщики назвали причины

МВД России зафиксировало снижение числа краж и угонов автомобилей на 12,9%

За первые шесть месяцев 2026 года МВД зарегистрировало 5,83 тыс. преступлений, связанных с хищением и угоном транспортных средств. Это на 12,9% ниже результата января-июня 2025-го, сообщает «Коммерсантъ».

Если детализировать по статьям, то кражи (ст. 158 УК РФ) уменьшились до 2,18 тыс., показав минус 12,9%. Угоны без цели хищения (ст. 166 УК РФ) опустились до 3,65 тыс., а это уже падение на 19,7%. Отдельно стоит сказать про 1,1 тыс. автокраж, совершенных в общественных местах – на улицах, площадях и в парках.

Ведомство не стало публиковать региональную разбивку. Между тем открытые источники дают такие цифры: в Нижегородской области общее снижение составило 38,2%, в Иркутской – 29%, в Забайкальском крае – 18%. По Москве полугодовых данных нет, но мэр Сергей Собянин 4 августа отметил, что с 2010 года количество автокраж в столице сократилось в 47 раз.

Страховые компании тоже видят этот тренд. «Ингосстрах» указал на ограничения при пересечении границ и перемены на рынках сбыта – теперь вывозить похищенные машины за рубеж стало труднее. «РЕСО-Гарантия» объясняет динамику более строгим контролем на границах и ростом числа камер видеонаблюдения.

В «АльфаСтраховании» обратили внимание на изменение структуры хищений. Участились угоны коммерческого грузового транспорта: «Газель Next», фургоны FAW. В списке также популярные китайские модели – Solaris HS, Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro, Haval Jolion. При этом, как подчеркивают в компании, сбыть угнанный автомобиль за пределами РФ сейчас крайне сложно.

О том, как ведут себя продавцы подержанных машин, «За рулем» уже рассказывал.

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