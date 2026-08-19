Казахстан резко сократил ввоз машин из РФ после повышения утильсбора

Импорт российских автомобилей в Казахстан упал почти до нуля в июне

Казахстан по итогам июня текущего года сократил импорт легковых автомобилией из Рос сии почти до нуля – согласно данным казахстанского Бюро национальной статистики, которые проанализировал ТАСС, по этой категории товаров импорт из РФ за месяц оценивается в денежном выражении в $72.

Обвальное падение объясняется приказом Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, который начал действовать в мае и поднял утилизационный сбор для машин из России и Белоруссии в десятки раз.

В мае 2026 года импорт легковых автомобилей из РФ оценивался казахстанской стороной в $111,4 тыс. В апреле был максимум в текущем году – казахстанская сторона оценивала импорт из России в $5,5 млн. В январе импорт легковых машин из РФ оценивался в $1 млн, в феврале – около $1,5 млн, в марте – также порядка $1,5 млн.

Ранее «За рулем» уже разбирал, как три компании заняли почти весь российский рынок новых легковушек.

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