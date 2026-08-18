Аренда вместо кредита — в РФ запустили новую автоуслугу

Сбербанк запустил услугу автолизинга для физических лиц в 16 городах-миллионниках

Автолизинг для физических лиц от Сбера стал доступен в 16 российских городах-миллионниках, а к концу года появится во всех регионах присутствия банка.

Раньше автолизинг, то есть долгосрочная аренда машины с возможностью последующего выкупа, был доступен только для организаций. Суть такова: клиент оформляет договор в любом дилерском центре по продаже новых машин, где есть возможность оформить кредит от Сбера. Это не совсем кредит, хотя и похожая схема: срок 4-7 лет, первоначальный взнос от 20%, ежемесячные платежи – сопоставимы с автокредитными.

Машина оформляется именно на вас, поэтому при покупке каско или оплате штрафов будут действовать стандартные условия и расценки. При этом уже через полгода после начала действия договора лизинга машину можно выкупить.

В общем случае, при оформлении авто в лизинг, клиент (лизингополучатель) имеет право пользоваться машиной, платя ежемесячную аренду, а также выкупить машину по остаточной стоимости. Или же, по окончании договора, вернуть машину поставщику услуги, лизингодателю.

Ранее «За рулем» рассказал, что средний размер автокредита в РФ вырос почти на 20%.