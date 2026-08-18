Внедорожники УАЗ получат новые усилители кузова

Индустриальная площадка «Соллерс» в Заволжье освоила мелкую штамповку для УАЗа

В Заволжье начали выпускать штампованные детали для ульяновских внедорожников – в том числе, для обновленного Патриота.

Мелкую штамповку освоил Заволжский филиал УАЗ, расположенный на промплощадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ). На ЗМЗ делают двигатели и коробки для модельных рядов «Соллерс» (в том числе – и для УАЗов), а теперь, после запуска универсальных прессов усилием до 100 тонн и оборудования для автоматной штамповки, делают кронштейны, усилители, шайбы и другие мелкие элементы кузовов УАЗ. Ранее завод закупал их у внешних поставщиков.

«Все, что соединяет и усиливает кузов УАЗа, теперь производится на площадке в Заволжье», – отметила пресс-служба Ульяновского автозавода в соцсетях.

До конца 2026 года планируется освоить выпуск более 650 наименований деталей и выйти на годовой объем выпуска 10 млн изделий.

А вот автомат для Патриота задерживается до 2028 года – как ранее сообщал «За рулем», это будет не шести-, а восьмиступенчатый агрегат.