Самая надежная в мире: сколько сейчас стоит новая неубиваемая Toyota

В Россию привезли новый внедорожник Toyota Sequoia по цене от 12 575 000 рублей

Рамный внедорожник с гибридной силовой установкой и репутацией одного из самых выносливых автомобилей теперь реально купить в России. Речь о Toyota Sequoia третьего поколения – она, к слову, просторнее любого Land Cruiser. Машину привозят под заказ и продают из наличия сразу несколько компаний.

Цены и регионы продаж

Самая доступная версия SR5 оценена в 12 575 000 рублей. За эту сумму машину готов привезти продавец из Сыктывкара. В комплектацию входят светодиодная оптика, 18-дюймовые литые диски, электропривод багажника, тканевая обивка, трехзонный климат-контроль и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном. К ней беспроводно подключаются Apple CarPlay и Android Auto, а еще есть восемь динамиков и пакет Toyota Safety Sense с адаптивным круизом и камерой заднего вида.

Компания из Москвы выставила несколько новых Sequoia в комплектациях Limited и TRD Pro. Все автомобили в наличии, цены – от 13 990 000 до 14 490 000 рублей.

Другие столичные продавцы просят за такие внедорожники от 14 849 000 до 15 990 000 рублей. Часть машин помечена как «В пути». Во Владивостоке Sequoia пока доступна только под заказ, и верхняя граница цены там достигает 18 300 000 рублей.

Оснащение версий Limited и TRD Pro

Исполнение Limited добавляет 20-дюймовые диски с темно-серой фрезерованной отделкой и восьмиместный салон, обитый эко-кожей SofTex. Передние кресла регулируются в восьми направлениях, имеют подогрев и вентиляцию. Руль кожаный, с обогревом. Третий ряд сидений складывается электроприводом, а перед водителем стоят виртуальная приборная панель на 12,3 дюйма и 14-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа.

Toyota Sequoia

Версия TRD Pro, кстати, заметно отличается по характеру. У нее другая подвеска с иными амортизаторами, есть электронная блокировка заднего дифференциала, системы Multi-Terrain Select и Crawl Control. Колеса – 18-дюймовые кованые BBS матово-черного цвета, а решетка радиатора несет крупную надпись Toyota вместо привычной эмблемы.

В общем-то, Limited закрывает запросы тех, кто ценит уют и технологии, а TRD Pro больше нацелена на жесткие маршруты.

В движение все Sequoia третьего поколения приводит гибридная установка i-Force Max. Она сочетает 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом и электромотор. Суммарная отдача – 437 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента. Коробка передач – десятиступенчатый автомат, привод всегда полный.

Toyota Sequoia

Осенью прошлого года эта модель возглавила рейтинг iSeeCars среди самых надежных и долговечных автомобилей рынка. Аналитики посчитали, что японский внедорожник с высокой вероятностью преодолеет 250 тысяч миль – это около 400 тысяч километров – без серьезных поломок.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о кроссовере, собравшем 10 тысяч предзаказов за двое суток после премьеры.