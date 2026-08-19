Назван допустимый уровень износа автомобильных шин

Эксперт Марков рассказал, как износ шин влияет на безопасность

Современные покрышки способны прослужить довольно долго – иногда пять, а то и десять лет. Все зависит от их состояния. Возможность реже покупать новый комплект, безусловно, привлекает многих водителей, желающих сэкономить.

Однако есть и обратная сторона медали. За годы эксплуатации характеристики резины меняются, что напрямую сказывается на управляемости машины. Технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков подробно разобрал, какие риски несет изношенная шина.

«Износ новых шин начинается с первых метров движения – это естественный процесс, а уже существенно изношенный протектор критично влияет на сцепные свойства на мокрой поверхности. На летних шинах это будет заметно при проезде глубоких луж на большой скорости – уменьшенная высота элементов протектора не позволяет шине в достаточной степени сопротивляться эффекту аквапланирования», – рассказал Марков.

На деле даже в городе на мокром асфальте стертая резина ведет себя нестабильно. Старт может сопровождаться пробуксовкой, в поворотах вероятен снос. При экстренном торможении антиблокировочная система срабатывает раньше, а сам тормозной путь становится длиннее. Производители учитывают этот момент, поэтому на многих моделях есть специальный дождевой индикатор высотой около 3 мм. Если протектор стерся до него, рассчитывать на полную безопасность на мокрой дороге уже не приходится.

Что касается зимних моделей, тут свои нюансы. Протектор истирается не менее активно, и это сильно бьет по сцеплению, особенно когда под колесами талый снег. По этой причине минимально допустимая остаточная высота протектора для зимних шин установлена на уровне 4 мм. А вот ошипованные варианты требуют отдельного внимания: как только шина теряет свыше 20% шипов от их общего числа, ее рабочие свойства на льду начинают стремительно падать.

Причем проблемы не ограничиваются только сцеплением. С увеличением износа растет и шумность при движении – правда, в основном это касается летней резины. Плюс ко всему повышается вероятность механических повреждений, к примеру пробоев протекторной части.

Какие проверки колес и других узлов после дальней дороги стоит провести, «За рулем» уже рассказывал.

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